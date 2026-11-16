Nedim Sladić, poznati bosanskohercegovački meteorolog, predstavljao je Bosnu i Hercegovinu na međunarodnoj konferenciji Ujedinjenih nacija o klimatskim promjenama COP31 u Antaliji, gdje je upozorio na ozbiljne posljedice klimatskih promjena i potrebu zajedničkog djelovanja država. Na ovom značajnom svjetskom skupu učestvovao je kao predstavnik mladih, uz podršku UNICEF-a BiH.

Konferencija COP31 održava se od 9. do 20. novembra, a okuplja predstavnike država, stručnjake i organizacije koje rade na pronalaženju rješenja za sve izraženije klimatske izazove. Među ključnim pitanjima su energetska i zdravstvena sigurnost, proizvodnja hrane, razvoj obnovljivih izvora energije i smanjenje emisija štetnih gasova.

Sladić je, govoreći o iskustvima s konferencije, naglasio da razvijene države moraju pružiti podršku siromašnijim zemljama kako bi se zajednički odgovorilo na posljedice globalnog zagrijavanja.

Posebno je upozorio na mogućnost pokretanja klimatskih procesa koji bi mogli postati nepovratni, odnosno dovesti do promjena koje više neće biti moguće zaustaviti ili sanirati.

„U cijeloj toj priči trebamo da djelujemo kao jedan tim“, poručio je Sladić, naglašavajući da pojedinačni napori država nisu dovoljni za postizanje globalnih klimatskih ciljeva.

Nedim Sladić ukazao na važnost zaštite stanovništva

Osim smanjenja emisija štetnih gasova, bosanskohercegovački meteorolog posebno je izdvojio mjere kojima se stanovništvo može bolje zaštititi od ekstremnih vremenskih nepogoda.

Među prioritetima koje je predstavio nalaze se identifikacija područja u kojima živi socijalno ugroženo stanovništvo, povećanje zelenih površina u gradovima te unapređenje sistema ranog upozoravanja na opasne vremenske pojave.

Takve mjere imaju važnu ulogu u smanjenju rizika od posljedica vremenskih nepogoda, posebno za stanovništvo koje nema dovoljno sredstava za zaštitu svoje imovine i prilagođavanje klimatskim promjenama.

Nedim Sladić istakao je i da mu je učešće na konferenciji predstavljalo veliku čast, jer je dobio priliku da svoje stručno znanje i iskustvo predstavi u međunarodnim razgovorima o jednom od najvećih globalnih izazova.

Govoreći za Federalnu televiziju, naglasio je da je tokom učešća na konferenciji nastojao doprinijeti raspravi znanjem stečenim kroz obrazovanje i profesionalni rad.