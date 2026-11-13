Istraživanje otkrilo koliko šoljica kafe dnevno može biti povezano s manjim rizikom od demencije

Kafa i zdravlje mozga ponovo su u fokusu naučnika nakon velikog istraživanja koje je pokazalo da redovno konzumiranje kafe s kofeinom može biti povezano s manjim rizikom od razvoja demencije. Najpovoljniji rezultati zabilježeni su kod osoba koje su dnevno pile dvije do tri šoljice kafe.

Istraživanje objavljeno u medicinskom časopisu JAMA obuhvatilo je 131.821 osobu, a podaci su prikupljani tokom perioda koji je za pojedine učesnike trajao čak 43 godine. Tokom praćenja zabilježeno je više od 11.000 slučajeva demencije.

Rezultati su pokazali da su osobe koje su konzumirale veće količine kafe s kofeinom imale manju učestalost demencije u odnosu na one koje su kafu pile rijetko ili je nisu konzumirale.

Prema podacima koje je objavilo Američko psihološko udruženje, među osobama s većom konzumacijom kafe zabilježen je 141 slučaj demencije godišnje na 100.000 stanovnika, dok je među onima koji su rijetko pili kafu ili je nisu pili evidentirano 330 slučajeva.

Zanimljivo je da kafa bez kofeina nije pokazala jednaku povezanost sa smanjenim rizikom, što ukazuje na mogućnost da kofein ima određenu ulogu u očuvanju kognitivnih funkcija.

Kafa i zdravlje mozga: Koristi su zabilježene i kod ljubitelja čaja

Naučnici su analizirali i konzumiranje čaja, pri čemu su najpovoljniji rezultati zabilježeni kod osoba koje su pile jednu do dvije šoljice dnevno.

Kod učesnika koji su konzumirali više kafe ili čaja nisu primijećene značajne dodatne koristi, što znači da povećavanje dnevnog unosa ne mora donijeti bolju zaštitu.

Istraživači su utvrdili i razliku u subjektivnom doživljaju slabljenja pamćenja i drugih kognitivnih sposobnosti. Takve poteškoće prijavilo je 7,8 posto osoba s većom konzumacijom kafe, naspram 9,5 posto onih koji je nisu redovno pili.

Ipak, riječ je o opservacijskom istraživanju koje pokazuje povezanost, ali ne dokazuje da kafa direktno sprečava demenciju. Na rezultate mogu utjecati i druge životne navike, zdravstveno stanje i način ishrane učesnika.

Zbog toga istraživanje ne predstavlja preporuku da osobe koje ne piju kafu počnu konzumirati kofein isključivo radi prevencije demencije.