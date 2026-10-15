Svjetski dan pranja ruku: Jednostavna navika koja može spriječiti brojne infekcije

Svjetski dan pranja ruku obilježava se danas s ciljem podizanja svijesti o značaju higijene ruku u sprečavanju širenja zaraznih bolesti. Prema podacima koje je objavio Zavod za javno zdravstvo Federacije BiH, pravilno pranje ruku sapunom može smanjiti učestalost gastrointestinalnih infekcija praćenih proljevom za 30 posto, a akutnih respiratornih infekcija za do 20 posto.

Higijena ruku jedna je od najjednostavnijih i najdostupnijih mjera zaštite zdravlja. Njena važnost posebno dolazi do izražaja u školama, vrtićima, zdravstvenim ustanovama, na radnim mjestima i drugim prostorima u kojima svakodnevno boravi veliki broj ljudi.

Redovno pranje ruku sapunom i vodom, kao i pravilna upotreba sredstava za dezinfekciju na bazi alkohola, mogu značajno smanjiti prenošenje uzročnika različitih zaraznih bolesti.

Svjetski dan pranja ruku podsjeća na važnost prevencije

Iz Zavoda za javno zdravstvo FBiH ističu da pravilna higijena ruku doprinosi sprečavanju širenja bolesti poput kolere, hepatitisa E, COVID-19 i drugih infekcija.

Posebno je značajna u zdravstvenim ustanovama, gdje može smanjiti rizik od infekcija povezanih sa zdravstvenom zaštitom, ali i doprinijeti sprečavanju širenja bakterija otpornih na antibiotike.

Osim zdravstvenih koristi, pravilna higijena ruku može doprinijeti smanjenju izostanaka djece iz škole i zaposlenih s posla.

Stručnjaci naglašavaju da odgovornost za unapređenje higijenskih uslova nije samo na pojedincima. Škole, zdravstvene ustanove, poslodavci i nadležne institucije trebaju osigurati pristup čistoj vodi, sapunu i odgovarajućim prostorima za pranje ruku.

Prema analizama koje prenosi Zavod za javno zdravstvo FBiH, svaki dolar uložen u unapređenje higijene ruku može donijeti ekonomsku korist procijenjenu na 35 do 92 dolara, kroz smanjenje zdravstvenih troškova i povećanje produktivnosti.

Povodom Svjetskog dana pranja ruku zdravstvene institucije podsjećaju da pravilna higijena nije važna samo tokom epidemija nego treba biti svakodnevna navika, posebno prije pripreme i konzumiranja hrane te nakon korištenja toaleta.