Zavod za javno zdravstvo FBiH objavio informacije za roditelje o privremenoj obustavi BCG vakcine

Primjena BCG vakcine u Federaciji BiH privremeno je obustavljena iz predostrožnosti, nakon prijava neželjenih reakcija na vakcinu bugarskog proizvođača BB-NCIPD Ltd. u Hrvatskoj. Zavod za javno zdravstvo FBiH 6. oktobra obustavio je distribuciju ove vakcine i preporučio privremeni prekid njene primjene dok se ne utvrde sve relevantne činjenice, o čemu je RTV Slon ranije izvjestila.

Odluka je uslijedila nakon što je u Republici Hrvatskoj obustavljena distribucija i primjena iste vakcine zbog prijavljenih neželjenih reakcija. Iz Zavoda za javno zdravstvo FBiH naglašavaju da je riječ o preventivnoj mjeri, a ne o potvrdi da je vakcina nesigurna.

U Federaciji BiH BCG vakcina ovog proizvođača koristi se od 2019. godine, a do septembra 2026. primijenjeno je gotovo 125.000 doza. Prema podacima Zavoda, u tom periodu nisu prijavljene ozbiljne neželjene reakcije nakon imunizacije ovom vakcinom.

Koje neželjene reakcije mogu nastati nakon BCG vakcinacije?

Iz Zavoda pojašnjavaju da su ozbiljne neželjene reakcije nakon BCG vakcinacije veoma rijetke. Među mogućim komplikacijama navode gnojnu upalu limfnih čvorova, upalu koštanog tkiva, odnosno osteitis ili osteomijelitis, te izuzetno rijetku diseminiranu BCG infekciju.

Prema dostupnoj medicinskoj literaturi, upala koštanog tkiva nakon BCG vakcinacije javlja se u rasponu od 0,01 do 30 slučajeva na milion primijenjenih doza.

Ova komplikacija može se pojaviti i nekoliko mjeseci nakon primanja vakcine, a mogući simptomi uključuju bol, otok u području kosti ili zgloba, otežano oslanjanje na ruku ili nogu te ograničene pokrete.

Iz Zavoda navode da je prognoza liječenja ove komplikacije dobra.

Tuberkuloza i dalje predstavlja javnozdravstveni problem u FBiH

BCG vakcina u Federaciji BiH primjenjuje se po rođenju, a njena osnovna uloga je zaštita djece od najtežih oblika tuberkuloze, posebno tuberkuloznog meningitisa i milijarne tuberkuloze.

Prema podacima Zavoda za javno zdravstvo FBiH, tokom 2025. godine registrovan je 261 slučaj tuberkuloze, što predstavlja stopu obolijevanja od 12,2 na 100.000 stanovnika.

Godinu ranije zabilježeno je 315 slučajeva, odnosno 14,7 na 100.000 stanovnika. Obuhvat BCG vakcinacijom u Federaciji BiH tokom 2025. godine iznosio je 93 posto.

Šta roditelji trebaju znati nakon privremene obustave?

Roditeljima se savjetuje da se u slučaju neuobičajenih reakcija koje bi mogle biti povezane s BCG vakcinacijom obrate nadležnom pedijatru.

Ukoliko zdravstveni radnik utvrdi ili posumnja na neželjenu reakciju, ona se prijavljuje nadležnim zdravstvenim institucijama. Na osnovu kliničkog pregleda procjenjuje se potreba za dodatnim dijagnostičkim postupcima.

Zavod za javno zdravstvo FBiH nastavlja pratiti situaciju i razmjenjivati informacije s nadležnim institucijama u Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj kako bi se procijenile prijavljene reakcije.

Daljnje odluke o primjeni BCG vakcine bit će donesene nakon završetka provjera, a iz Zavoda poručuju da će se propuštena vakcinacija moći nadoknaditi u skladu s važećim programom imunizacije u Federaciji BiH.

Povezana vijest BCG vakcina: Šta trebaju uraditi roditelji ako je dijete već vakcinisano?