Nastavlja se BCG vakcinacija u FBiH: Roditelji pozvani da nadoknade propuštene doze

BCG vakcinacija u Federaciji Bosne i Hercegovine ponovo se nastavlja nakon privremene obustave uvedene početkom oktobra zbog provjere sigurnosti vakcine protiv tuberkuloze.

Zavod za javno zdravstvo FBiH saopćio je da je odluka donesena nakon analize dostupnih podataka o kvalitetu i sigurnosti vakcine, kao i mišljenja Stručnog savjetodavnog tijela za imunizaciju.

Privremena obustava uvedena je 6. oktobra 2026. godine, nakon što je hrvatska Agencija za lijekove i medicinske proizvode (HALMED) zaustavila distribuciju i primjenu BCG vakcine proizvođača Bul Bio NCIPD Ltd. zbog prijavljenih ozbiljnih neželjenih reakcija.

Iz Zavoda naglašavaju da je odluka o prekidu primjene u Federaciji BiH bila preventivna, kako bi se dodatno provjerile informacije i osigurala zaštita zdravlja djece.

Provjere potvrdile kvalitet vakcina koje se koriste u BiH

Nakon obustave analizirani su podaci regulatornih institucija, dokumentacija proizvođača, informacije iz Hrvatske i Svjetske zdravstvene organizacije, kao i iskustva primjene vakcine u Federaciji BiH.

Prema podacima Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH, sve serije BCG vakcine uvezene tokom 2026. godine prošle su kontrolu kvaliteta i dobile zadovoljavajuće rezultate.

Agencija je također potvrdila da od 2020. do 6. oktobra 2026. godine u Bosni i Hercegovini nisu zaprimljene prijave sumnji na neželjene reakcije povezane s ovom vakcinom.

U Federaciji BiH od 2019. do septembra 2026. godine primijenjeno je gotovo 125.000 doza vakcine istog proizvođača, bez prijavljenih ozbiljnih neželjenih reakcija koje bi se mogle povezati s njenom primjenom.

Svih osam serija korištenih u Federaciji BiH prethodno je odobrila Bugarska agencija za lijekove, uz odgovarajuće evropske certifikate kvaliteta.

Prema informacijama Svjetske zdravstvene organizacije, vakcina ovog proizvođača korištena je u 12 država evropske regije tokom 2024. i 2025. godine, a dostupni podaci ne ukazuju na široko rasprostranjen sigurnosni problem.

Proizvođač je u dostavljenoj dokumentaciji naveo da nisu utvrđeni propusti u proizvodnji niti nedostaci kvaliteta koji bi objasnili prijavljene slučajeve osteomijelitisa, odnosno upale kosti i koštane srži.

BCG vakcinacija važna za zaštitu novorođenčadi

BCG vakcina primjenjuje se u najranijoj životnoj dobi i pruža zaštitu od najtežih oblika tuberkuloze kod djece, posebno tuberkuloznog meningitisa i milijarne tuberkuloze.

Prema podacima Zavoda za javno zdravstvo FBiH, tokom 2025. godine registrovan je 261 slučaj tuberkuloze, što predstavlja stopu od 12,2 oboljela na 100.000 stanovnika. Godinu ranije evidentirano je 315 slučajeva.

Obuhvat BCG vakcinacijom u Federaciji BiH tokom prošle godine iznosio je 93,3 posto.

Zdravstvene institucije ističu da nastavak redovne imunizacije i nadoknada propuštenih doza imaju značajnu ulogu u zaštiti najmlađe populacije.

Roditelji trebaju kontaktirati pedijatre radi nadoknade vakcinacije

Iz Zavoda za javno zdravstvo FBiH pozvali su roditelje djece koja zbog privremene obustave nisu primila BCG vakcinu da se obrate nadležnom pedijatru ili službi za vakcinaciju.

Termini za nadoknadu propuštenih doza određivat će se u skladu s važećim Programom obavezne imunizacije za 2026. godinu i procjenom zdravstvenih radnika.

Za djecu koja su već vakcinisana i nemaju nikakvih simptoma nisu potrebni dodatni pregledi niti pretrage samo zbog primljene vakcine.

Zdravstvene ustanove nastavit će pratiti eventualne neželjene reakcije nakon imunizacije, a Zavod za javno zdravstvo FBiH najavio je da će javnost pravovremeno informisati o svim novim saznanjima koja se odnose na sigurnost vakcina.