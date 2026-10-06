BCG cjepivo privremeno obustavljeno u Federaciji BiH

BCG cjepivo bugarskog proizvođača BB-NCIPD Ltd. od danas se privremeno neće distribuirati u Federaciji Bosne i Hercegovine, a zdravstvenim ustanovama preporučena je i privremena obustava njegove primjene.
Odluku je donio Zavod za javno zdravstvo Federacije BiH nakon informacija o prijavljenim neželjenim reakcijama poslije imunizacije u Republici Hrvatskoj.
Iz Zavoda navode da je riječ o preventivnoj mjeri koja je donesena iz predostrožnosti, dok traje dodatna istraga dostupnih informacija.
Naglašavaju da su sigurnost osoba koje se vakcinišu i pažljiva procjena svih podataka osnovni principi provođenja programa imunizacije.
BCG cjepivo u Federaciji BiH koristi se od 2019. godine
BCG cjepivo ovog proizvođača u Federaciji Bosne i Hercegovine primjenjuje se od 2019. godine. Prema podacima Zavoda za javno zdravstvo FBiH, do sada nisu prijavljene ozbiljne neželjene reakcije nakon njegove primjene.
Privremena obustava distribucije i preporuka da se vakcina trenutno ne primjenjuje donesene su dok se ne završi istraga slučajeva prijavljenih u Hrvatskoj i ne procijene sve dostupne informacije.
Iz Zavoda su najavili da će stručna javnost, građani i mediji biti blagovremeno informisani o rezultatima istrage, daljnjim preporukama i nastavku programa imunizacije protiv tuberkuloze.
Do tada se BCG cjepivo navedenog proizvođača u Federaciji BiH neće distribuirati, dok zdravstvene ustanove imaju preporuku da privremeno obustave njegovu primjenu.