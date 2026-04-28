Održan okrugli stol “Vakcine djeluju” povodom Sedmice imunizacije

Nedžida Sprečaković
Vakcine djeluju, poručeno je danas u Sarajevu sa okruglog stola “Za sve generacije, vakcine djeluju”, koji je organizovan povodom Svjetske i Evropske sedmice imunizacije.

Skup je održan s ciljem jačanja svijesti javnosti o značaju imunizacije u zaštiti zdravlja djece, mladih, odraslih i starijih osoba. Učesnici su naglasili da je vakcinacija jedna od najefikasnijih mjera javnog zdravstva, jer sprječava širenje zaraznih bolesti i smanjuje rizik od težih zdravstvenih posljedica.

Tokom okruglog stola istaknuto je da poruka “Vakcine djeluju” ima poseban značaj u vremenu kada je važno građanima pružiti tačne, provjerene i razumljive informacije o imunizaciji. Poseban akcenat stavljen je na povjerenje u zdravstveni sistem, dostupnost vakcina i ulogu zdravstvenih radnika u komunikaciji s građanima.

Iz Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH podsjećaju da se Svjetska i Evropska sedmica imunizacije obilježavaju svake godine kako bi se ukazalo na važnost vakcinacije za sve generacije.

Poruka današnjeg skupa u Sarajevu bila je jasna, vakcine djeluju i ostaju ključna zaštita pojedinca i zajednice od zaraznih bolesti.

