U FBiH nema novih slučajeva morbila

Prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije (WHO) za Evropu i UNICEF-a, u prošloj godini registrovano je 127.350 slučajeva morbila u evropskoj regiji, što je dvostruko više nego 2023. godine, kao i najveći broj oboljelih od 1997. godine.

Kada je riječ o Federaciji BiH, iz Zavoda za javno zdravstvo FBiH podsjećaju da je epidemija morbila u Federaciji BiH započela u decembru 2023. godine i trajala tokom cijele 2024. godine. U tom periodu zabilježeno je 7.495 slučajeva oboljelih od morbila i dva smrtna ishoda.

Što se tiče aktuelnih podataka, posljednjih sedmica bilježi se mali broj oboljelih, a u posljednjoj sedmici nije bilo novih prijavljenih slučajeva.

“Uzrok ove epidemije leži u niskom obuhvatu vakcinacijom iz redovnog programa, prvenstveno obuhvatu vakcinom protiv morbila, rubeole i zaušnjaka, koji je prije epidemije iznosio oko 50 posto u ciljnoj starosnoj skupini – kod djece do druge godine, dok bi za adekvatnu zaštitu trebao iznositi 95 posto. To potvrđuju i podaci da je najveći broj oboljelih bio u starosnoj skupini od 1 do 4 godine, a 86 posto oboljelih nije bilo vakcinisano” – kazala je u izjavi za Fenu dr. Rozalija Nedić, specijalista epidemiolog iz Službe za epidemiologiju zaraznih bolesti Zavoda za javno zdravstvo FBiH.

Na samom početku epidemije, Stručno savjetodavno tijelo za imunizaciju Federalnog ministarstva zdravstva preporučilo je hitne mjere za povećanje obuhvata imunizacijom protiv morbila (MRP vakcina).

“Do sada je tom vakcinom dodatno vakcinisano oko 12.000 djece, što je u velikoj mjeri pomoglo u smanjenju broja oboljelih i zaustavljanju epidemije. Uz pojačanu imunizaciju djece MRP vakcinom, u FBiH se kontinuirano radilo i na podizanju svijesti o morbilima, kao i o značaju imunizacije djece, kako u epidemijskim uslovima, tako i kroz redovni program” – kazala je dr. Nedić.

Morbili su među najzaraznijim virusima koji pogađaju ljude. Osim hospitalizacije i smrtnih ishoda uzrokovanih komplikacijama poput upale pluća, encefalitisa, dijareje i dehidracije, morbili mogu izazvati dugotrajne zdravstvene komplikacije, uključujući sljepoću.

Također, mogu oslabiti imunološki sistem tako što „brišu“ njegovu memoriju o tome kako se boriti protiv infekcija, ostavljajući one koji su preboljeli morbile podložnijima drugim bolestima.