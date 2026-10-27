Devastiran prostor oko Vječne vatre u Sarajevu, policija traga za počiniocima

Vječna vatra u Sarajevu, odnosno prostor oko ovog spomenika, našla se na meti vandala jutros, kada su nepoznate osobe oštetile nedavno obnovljenu površinu. Na mjestu događaja zatečene su razbacane tegle sa zemljom, iščupana stabla i uništeno ukrasno grmlje, saopćeno je iz Grada Sarajeva.

Oštećenja su primijećena u utorak, 27. oktobra, a nadležni su slučaj prijavili policiji kako bi se utvrdile okolnosti događaja i identifikovale odgovorne osobe.

Iz Gradske uprave navode da je prostor oko spomenika nedavno u potpunosti obnovljen, zbog čega će biti potrebno ponovo intervenisati kako bi se uklonile posljedice vandalizma. Najavljena je hitna sanacija i vraćanje oštećenih površina u prvobitno stanje.

„Grad Sarajevo najoštrije osuđuje ovaj čin vandalizma i uništavanje javnog prostora i zajedničke kulturno-historijske baštine“, poručili su iz Grada Sarajeva.

Vječna vatra jedan je od najprepoznatljivijih spomenika u glavnom gradu Bosne i Hercegovine i simbol antifašizma te trajnog sjećanja na žrtve Drugog svjetskog rata.

Iz Grada Sarajeva pozvali su građane na odgovorniji odnos prema javnim površinama, spomenicima i zajedničkoj kulturno-historijskoj baštini.