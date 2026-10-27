Preminuo Dragan Prusina, dugogodišnji direktor Službenog lista BiH

Dragan Prusina, dugogodišnji direktor Službenog lista Bosne i Hercegovine, preminuo je u 63. godini života. Na čelu ove institucije proveo je dvije decenije, a tokom profesionalne karijere obavljao je niz rukovodećih funkcija u javnom i privatnom sektoru.

Prusina je za direktora Službenog lista BiH imenovan 2006. godine. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine u martu ove godine produžilo mu je mandat za još četiri godine.

Rođen je 1963. godine, a diplomirao je na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru. Magistarski i doktorski studij završio je u Banjoj Luci.

Profesionalni put započeo je 1989. godine u preduzeću Brotnjopromet, gdje je najprije radio kao šef finansija, a potom preuzeo direktorsku funkciju.

Od 1992. do 2006. godine obavljao je više odgovornih dužnosti, među kojima su pozicije ekonomskog eksperta u investicijskom sektoru JP PTT Herceg-Bosne, načelnika Odjela za finansije i zamjenika načelnika Općine Čitluk.

Bio je i zamjenik ministra industrije i rudarstva Hercegovačko-neretvanskog kantona, zamjenik generalnog direktora Porezne uprave Federacije BiH te savjetnik u Federalnom ministarstvu finansija.

Na čelu Službenog lista Bosne i Hercegovine nalazio se od 2006. godine, a ovu funkciju obavljao je do smrti.