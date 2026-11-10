Proteini u prahu, vitaminski preparati, napici za hidrataciju i oporavak organizma… Ponuda proizvoda za zdraviji život nikada nije bila veća.

Ipak, dok tragamo za novim načinima da svom tijelu pružimo ono što mu je potrebno, često zaboravljamo na namirnice koje su generacijama bile dio naše ishrane.

Jedna od njih je kozja sirutka, napitak koji nastaje tokom proizvodnje sira, a koji zbog svog sastava zaslužuje mnogo više pažnje nego što je dobija.

Šta se zapravo krije u čaši kozje sirutke?

Iako izgleda kao obična, blago žućkasta tečnost, kozja sirutka sadrži vrijedne hranjive materije koje organizam svakodnevno koristi.

Među njima su proteini s esencijalnim aminokiselinama, vitamini B grupe te minerali poput kalija, kalcija i fosfora. Ovi sastojci učestvuju u brojnim procesima, od normalnog funkcionisanja mišića i nervnog sistema do održavanja kostiju i metabolizma energije.

Posebno su zanimljivi proteini sirutke, koji se koriste i u proizvodnji popularnih proteinskih suplemenata. Naravno, svježa sirutka sadrži znatno manje proteina od njihovih koncentrisanih verzija, ali predstavlja jednostavan način da ishranu obogatimo dodatnim hranjivim materijama.

A šta je s imunitetom?

Proteini sirutke osiguravaju aminokiseline potrebne za brojne funkcije organizma, uključujući stvaranje glutationa, važnog antioksidansa koji naše tijelo prirodno proizvodi. Iako nijedna namirnica sama ne može spriječiti prehladu, kvalitetna ishrana ima važnu ulogu u normalnom funkcionisanju imunološkog sistema.

Može li sirutka pomoći i kod hidratacije?

Kada osjetimo žeđ, prvo posežemo za vodom. Međutim, zanimljivo je da voda nije jedini napitak koji doprinosi dobroj hidrataciji.

Istraživanja pokazuju da sastav napitka utiče na to koliko dugo organizam zadržava unesenu tečnost. Upravo zato napici koji sadrže elektrolite i određene hranjive materije mogu imati drugačiji učinak od obične vode.

Kozja sirutka sadrži visok udio vode, ali i minerale poput kalija, zbog čega može biti osvježavajući dodatak svakodnevnom unosu tečnosti. Ipak, to ne znači da hidrira bolje od vode, koja ostaje osnovni izbor za hidrataciju.

Zbog kombinacije tečnosti, minerala i hranjivih materija, sirutka može biti zanimljiv izbor i nakon fizičke aktivnosti, duže šetnje ili napornog radnog dana.

Zdrava ishrana ne mora biti komplikovana ni skupa

Možda je upravo to najveća prednost kozje sirutke. Ne zahtijeva posebnu pripremu, komplikovane recepte niti velike promjene svakodnevnih navika. Dovoljno je pronaći joj mjesto u raznovrsnoj i uravnoteženoj ishrani.

Dobra vijest je da za kvalitetnim domaćim proizvodima ne moramo tragati daleko. Na farmi Milo Selo u Lukavcu, gdje se uzgoj koza i proizvodnja mliječnih proizvoda odvijaju po tradicionalnim principima, nastaje i svježa kozja sirutka. Tako nam je ovaj nekada nezaobilazan dio domaće ishrane i danas lako dostupan.

A možda je upravo to i najvažnija poruka cijele priče. Dok sve češće posežemo za skupim preparatima i modernim napicima, vrijedi se prisjetiti da kvalitetna ishrana ne mora biti ni komplikovana ni nedostižna.

Ponekad je dovoljno vratiti se jednostavnim, domaćim namirnicama čiju smo vrijednost pomalo zaboravili.

Više o kozjoj sirutki i ponudi domaćih proizvoda možete pronaći na shop.miloselo.ba.