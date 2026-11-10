Kineski trgovinski suficit dostigao je 1,04 biliona dolara u prvih deset mjeseci 2026. godine, pokazuju podaci kineske carinske uprave objavljeni danas. Kina je ovu granicu premašila mjesec ranije nego prošle godine, prvenstveno zahvaljujući snažnom rastu izvoza tehnoloških proizvoda.

Prema zvaničnim podacima, kineski izvoz u oktobru porastao je za 35,2 posto u odnosu na isti mjesec prošle godine, dok je uvoz zabilježio još veći rast od 41,6 posto. Oba pokazatelja nadmašila su očekivanja ekonomskih analitičara.

Vrijednost kineskog izvoza tokom oktobra iznosila je 412,3 milijarde dolara, a uvoza 307,1 milijardu dolara. Mjesečni trgovinski suficit tako je iznosio 105,3 milijarde dolara, što je manje u odnosu na septembarskih 133,5 milijardi dolara.

Kineski trgovinski suficit raste zahvaljujući tehnologiji

Veliku ulogu u povećanju izvoza ima sve veća svjetska potražnja za opremom povezanom s razvojem vještačke inteligencije. Posebno se izdvajaju poluprovodnici, elektronske komponente i oprema za podatkovne centre, čija proizvodnja i prodaja doprinose rastu kineske ekonomije.

Istovremeno, povećana nabavka sirovina i energenata utjecala je na rast uvoza.

Podaci pokazuju i promjene u trgovinskim odnosima s evropskim državama. Kineski izvoz u Njemačku tokom oktobra povećan je za 33,5 posto u odnosu na isti period prethodne godine, dok je uvoz njemačkih proizvoda u Kinu smanjen za 2,6 posto.

Rast izvoza omogućava Pekingu da ublaži posljedice slabe domaće potražnje i problema u sektoru nekretnina. Kineske vlasti za ovu godinu ciljaju ekonomski rast između 4,5 i 5 posto.

Ipak, kineski trgovinski suficit izaziva sve veću zabrinutost među međunarodnim trgovinskim partnerima. Evropska unija i Sjedinjene Američke Države već izražavaju nezadovoljstvo zbog velikog priliva kineskih proizvoda i neravnoteže u međusobnoj trgovini.

Kina bi, ukoliko se trenutni trend nastavi, do kraja godine mogla premašiti prošlogodišnji rekordni trgovinski suficit od približno 1,2 biliona dolara.