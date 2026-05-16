Trump: Ubili smo najaktivnijeg teroristu na svijetu

Američke i nigerijske snage ubile su visokorangiranog zapovjednika ISIS-a Abu-Bilala al-Minukija, objavio je američki predsjednik Donald Trump.

Prema njegovim riječima, operacija je izvedena u petak, u saradnji američkih snaga i Oružanih snaga Nigerije. Trump je naveo da je riječ o „precizno planiranoj i veoma složenoj misiji“, kojom je, kako tvrdi, znatno oslabljeno djelovanje ISIS-a na globalnom nivou.

“Nakon moje upute, hrabre američke snage i oružane snage Nigerije besprijekorno su izvršile pomno isplaniranu i vrlo složenu misiju eliminacije najaktivnijeg terorista na svijetu.

Abu-Bilal al-Minuki, drugi po rangu komandant ISIL-a u svijetu, mislio je da se može sakriti u Africi, ali nije znao da imamo izvore koji su nas obavještavali o tome šta radi”, napisao je Donald Trump na svojoj mreži Truth Social.

Al-Minukija je opisao kao drugog čovjeka ISIS-a u svijetu i jednog od najaktivnijih pripadnika te militantne grupe. Američki predsjednik nije saopćio tačnu lokaciju napada, ali je naveo da se al-Minuki pokušavao sakriti u Africi, te da su američke službe imale izvore koji su pratili njegovo kretanje i aktivnosti.

Prema američkim podacima, al-Minuki je rođen 1982. godine u nigerijskoj saveznoj državi Borno, na sjeveroistoku zemlje, uz granicu s Kamerunom, Čadom i Nigerom. Bio je pod američkim sankcijama od 2023. godine zbog povezanosti s ISIS-om.

Trump je zahvalio nigerijskoj vladi na saradnji, navodeći da je ovom operacijom smanjena operativna sposobnost ISIS-a. Nigerijske vlasti zasad nisu službeno komentarisale operaciju.

Nigerija se godinama suočava s ozbiljnim sigurnosnim izazovima. Iako se nasilje često posmatra kroz vjerski okvir, stručnjaci upozoravaju da je situacija složenija, jer su među žrtvama i kršćani i muslimani, dok sukobe dodatno podstiču etničke napetosti, lokalni obračuni i borba za zemlju i vodu između poljoprivrednika i stočara.