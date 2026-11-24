Mitropolit bački Irinej Bulović preminuo je u 79. godini života, potvrđeno je srbijanskim medijima.

Njegovo zdravstveno stanje pogoršalo se prije nekoliko sedmica, nakon čega je Srpska pravoslavna crkva (SPC) pozvala vjernike da se mole za njegovo zdravlje.

Irinej Bulović rođen je 11. februara 1947. godine u Stanišiću kod Sombora, a njegovo svjetovno ime bilo je Mirko Bulović. Bogoslovski fakultet u Beogradu završio je 1969. godine.

Od 1981. godine predavao je na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu u Beogradu, gdje je u više navrata obavljao i funkciju dekana. Redovni profesor postao je 2001. godine, a penzionisan je 2015. godine.

Tokom višedecenijskog djelovanja bio je aktivno uključen u uređivanje odnosa između Crkve i države, vraćanje vjeronauke u škole i zakonsko regulisanje položaja vjerskih zajednica u Srbiji.

Irinej Bulović smatran je jednim od najutjecajnijih velikodostojnika Srpske pravoslavne crkve, a bio je i duhovni otac patrijarha Porfirija.

Srbijanski mediji pisali su o njegovim vezama s političkim strukturama u Srbiji još od devedesetih godina prošlog stoljeća, dok su njegovi javni istupi o Crnoj Gori i Kosovu izazivali brojne reakcije.