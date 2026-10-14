Goran Bare sahranjen u rodnim Vinkovcima

Goran Bare, jedan od najpoznatijih hrvatskih rok muzičara i frontmen grupe Majke, sahranjen je danas na Gradskom groblju u Vinkovcima.

Na posljednji ispraćaj stigli su članovi porodice, prijatelji, muzičke kolege i brojni obožavatelji koji su se oprostili od umjetnika čije su pjesme obilježile nekoliko generacija.

Bare je preminuo u petak, 9. oktobra, u 62. godini života. Prema želji porodice, sahranjen je u rodnim Vinkovcima, gradu u kojem je odrastao i napravio prve muzičke korake.

Rođen je 1965. godine, a krajem 1984. osnovao je grupu Majke, koja je tokom narednih decenija postala jedan od najprepoznatljivijih sastava regionalne rok scene.

Prvi značajniji uspjeh bend je ostvario albumom „Razum i bezumlje“ iz 1990. godine, dok je album „Vrijeme je da se krene“ iz 1996. dodatno učvrstio njihovu popularnost.

Tokom bogate muzičke karijere Bare je ostavio niz pjesama koje su stekle kultni status, među kojima su „Teške boje“, „Mene ne zanima“, „Vrijeme je da se krene“, „Budi ponosan“, „Put ka sreći“ i „A ti još plačeš“.

Publika će ga pamtiti po snažnim i emotivnim koncertnim nastupima, prepoznatljivom glasu i neposrednom odnosu prema muzici i životu.

Od Gorana Barea proteklih dana opraštali su se brojni muzičari i poštovaoci njegovog stvaralaštva. U nedjelju su se hiljade građana okupile u zagrebačkom Zapruđu, gdje su uz upaljene svijeće i gitare zajedno pjevali njegove pjesme.

Članovi grupe Majke zahvalili su svima na podršci i izrazima saučešća, uz molbu da se u ovim trenucima poštuje privatnost porodice.

Za narednu sedmicu najavljena je i komemoracija u Zagrebu, a njen tačan termin još nije objavljen.