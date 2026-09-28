Preminuo Nedžad Džafić, nekadašnji načelnik Kalesije

Tokom svog javnog angažmana obavljao je i funkciju predsjedavajućeg Općinskog vijeća Kalesija, a bio je i dugogodišnji predsjednik Općinske organizacije Stranke demokratske akcije Kalesija.

Džafić je bio i dugogodišnji prosvjetni radnik te direktor Osnovne škole „Rainci Gornji“.

U lokalnoj zajednici bio je poznat i po društvenom i humanitarnom angažmanu, kroz koji je tokom godina učestvovao u brojnim aktivnostima od značaja za građane Kalesije.

Informacije o datumu i vremenu dženaze bit će objavljene naknadno.