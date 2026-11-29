Namješteni konkursi, zapošljavanje preko veze, sumnjive diplome i zloupotreba javnih funkcija problemi su na koje građani Bosne i Hercegovine godinama ukazuju, a platforma FETH, koju je pokrenula aktivistička grupa Košnica na čelu sa Selmirom Mujagićem, omogućava im da svoja saznanja i dokaze dostave bez obaveznog otkrivanja identiteta.

Interesovanje građana pokazuje i broj pristiglih prijava. U prva 24 sata od pokretanja mogućnosti prijavljivanja spornih diploma i zapošljavanja preko veze stiglo je gotovo stotinu prijava.

Prema podacima koje je predstavio Mujagić, do 28. novembra zaprimljena je ukupno 151 prijava iz ove oblasti, dok su između 23. i 26. novembra u internoj evidenciji Košnice formirana 124 predmeta.

Među prijavama su sumnje na nepravilnosti koje se odnose na zaposlene u zdravstvu, policiji, inspekcijskim službama i nosioce javnih funkcija.

Šta je platforma FETH i kako funkcioniše?

FETH je digitalna platforma namijenjena prikupljanju informacija i dokumentacije o mogućoj korupciji, organizovanom kriminalu, zloupotrebi vlasti i drugim nezakonitostima.

Građani koji raspolažu informacijama o sumnjivim zapošljavanjima, falsifikovanim diplomama ili nepravilnostima u radu institucija mogu ih dostaviti putem posebnih elektronskih obrazaca.

Tim Košnice potom analizira pristigle informacije, upoređuje dokumentaciju i provjerava okolnosti navedene u prijavama. Nalazi se, nakon provjere, mogu dostaviti nadležnim institucijama radi daljnjeg postupanja.

Cilj je da informacije kojima građani raspolažu ne ostanu samo predmet razgovora i nezadovoljstva, nego da postanu osnova za konkretne institucionalne provjere.

Zahtjevi za dokumentaciju upućeni i institucijama u Tuzlanskom kantonu

Aktivnosti Košnice obuhvatile su već brojne institucije, zdravstvene ustanove, policijske agencije i javna preduzeća širom Bosne i Hercegovine.

Među ustanovama kojima su upućeni zahtjevi za dostavljanje dokumentacije nalaze se i Međunarodni aerodrom Tuzla, Dom zdravlja Kalesija i Općina Kalesija.

Zahtjevi su upućeni i Poreznoj upravi FBiH, Agenciji za državnu službu FBiH, pojedinim ministarstvima, bolnicama i zavodima zdravstvenog osiguranja.

Predmet provjera mogu biti konkursna dokumentacija, bodovne liste kandidata, odluke o zapošljavanju, stručne kvalifikacije zaposlenih i pravni osnov za donošenje određenih odluka.

Samo upućivanje zahtjeva za dokumentaciju ne znači da je u navedenim institucijama utvrđena nezakonitost.

Košnica podnijela prijavu i zbog javnih nabavki u Predsjedništvu BiH

Djelovanje ove aktivističke grupe nije ograničeno samo na zapošljavanje i provjeru diploma.

Početkom novembra Košnica je objavila da je Tužilaštvu BiH podnijela krivičnu prijavu u vezi s javnim nabavkama u Predsjedništvu Bosne i Hercegovine.

Prijava se odnosi na sumnje u način provođenja određenih postupaka javnih nabavki i trošenja budžetskih sredstava, a dio dokumentacije zasnovan je na nalazima državnih revizora.

Košnica svoje aktivnosti povezuje i s nedavnim postupanjem Državne agencije za istrage i zaštitu (SIPA) u Predsjedništvu BiH. Međutim, nadležne pravosudne institucije nisu javno potvrdile direktnu povezanost prijave Košnice s tim aktivnostima.

Od borbe protiv kladionica do provjere zapošljavanja

Selmir Mujagić bh. javnosti poznat je i po ranijim građanskim inicijativama koje su se odnosile na oporezivanje kladionica, njihovu udaljenost od obrazovnih ustanova i praćenje rada izabranih zvaničnika.

Pokrenuo je i Registar 145a, namijenjen prijavljivanju negiranja genocida i veličanja presuđenih ratnih zločinaca.

Košnica okuplja građane i saradnike koji svojim znanjem, iskustvom i dokumentacijom mogu doprinijeti provjeri mogućih nepravilnosti.

U okviru ove inicijative razvija se i platforma Zvijer, namijenjena praćenju javnih nabavki i trošenja javnog novca.

Kako prijaviti lažnu diplomu ili posao preko štele?

Građani mogu pristupiti stranici www.feth.ba, na kojoj se nalazi posebna rubrika „Diplome i štele“.

Odabirom odgovarajuće kategorije otvara se obrazac u koji je potrebno unijeti podatke o slučaju, naziv obrazovne ustanove ili poslodavca, opis sumnjive nepravilnosti i druge informacije potrebne za provjeru.

Uz prijavu je moguće priložiti fotografije, dokumente ili snimke.

Podnosilac ne mora navesti vlastito ime i prezime. Za osobe kojima je potrebna viša razina zaštite identiteta platforma nudi i poseban kanal za prijavljivanje putem Tor preglednika.

Iz Košnice preporučuju da građani prije slanja dokumentacije provjere sadrži li ona podatke koji bi mogli otkriti njihov identitet.

FETH nije policijska niti pravosudna institucija. Pristigle prijave predstavljaju osnovu za provjeru, a ne dokaz da je neko počinio krivično djelo, dok je utvrđivanje eventualne krivične odgovornosti u nadležnosti pravosudnih institucija.