Proizvodnja uglja u FBiH bilježi značajan pad u odnosu na prošlu godinu, dok tokom oktobra nije proizvedena nijedna tona koksa, pokazuju najnoviji podaci Federalnog zavoda za statistiku.

Istovremeno je smanjena proizvodnja električne energije na godišnjem nivou, dok je povećan uvoz naftnih derivata.

Proizvodnja uglja u FBiH smanjena za trećinu

Tokom oktobra ove godine u Federaciji BiH proizvedena je 254.071 tona mrkog uglja, dok je u istom mjesecu prošle godine proizvodnja iznosila 379.882 tone.

Riječ je o smanjenju proizvodnje za oko 33 posto, odnosno za više od 125.000 tona.

Pad je zabilježen i u proizvodnji lignita, koja je sa 130.414 tona u oktobru prošle godine smanjena na 107.294 tone u oktobru ove godine.

Podaci za prvih deset mjeseci također pokazuju negativan trend. Od januara do kraja oktobra proizvedeno je oko 2,4 miliona tona mrkog uglja, što je za približno 722.000 tona manje nego u istom periodu prošle godine.

U oktobru nije bilo proizvodnje koksa

Posebno su izražene promjene u proizvodnji koksa, energenta značajnog za metaluršku industriju.

Tokom oktobra ove godine u Federaciji BiH nije evidentirana proizvodnja koksa, dok je u istom mjesecu prošle godine proizvedeno 20.059 tona.

U prvih deset mjeseci 2026. godine proizvedeno je oko 44.000 tona koksa, u odnosu na 294.000 tona u istom periodu prošle godine, što predstavlja pad od oko 85 posto.

Termoelektrane i dalje proizvode najviše električne energije

Ukupna bruto proizvodnja električne energije u Federaciji BiH tokom oktobra iznosila je 647 GWh, što je za 4,9 posto manje nego u istom mjesecu prošle godine.

Najveći udio u proizvodnji i dalje imaju termoelektrane, koje su proizvele 58,7 posto ukupne količine električne energije.

Hidroelektrane su učestvovale sa 29,4 posto, dok je udio vjetroelektrana iznosio 11,9 posto.

Uprkos oktobarskom padu, ukupna proizvodnja električne energije u prvih deset mjeseci ove godine iznosila je 5.962 GWh, što je za oko 2,9 posto više nego u istom periodu prošle godine.

Povećan uvoz naftnih derivata

Federacija BiH tokom oktobra uvezla je 122.777 tona naftnih proizvoda, što je za oko pet posto više nego u oktobru 2025. godine.

Najveći udio u uvozu imalo je dizelsko gorivo sa 70,8 posto, zatim bezolovni motorni benzin sa 9,8 posto te mazut i ekstra lako lož ulje sa sedam posto.

Prema podacima Federalnog zavoda za statistiku, samo tokom oktobra uvezena je 86.929 tona dizelskog goriva i 12.003 tone bezolovnog motornog benzina.