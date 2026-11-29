Prva adventska nedjelja koju katolički vjernici obilježavaju danas, 29. novembra, označava početak došašća, četverosedmičnog razdoblja duhovne pripreme za Božić.

U crkvama i porodičnim domovima pali se prva svijeća na adventskom vijencu, koja tradicionalno simbolizira nadu.

Advent ili došašće ujedno označava početak nove liturgijske godine u Katoličkoj crkvi. Naziv potječe od latinske riječi „adventus“, što znači dolazak, a odnosi se na iščekivanje rođenja Isusa Krista, ali i njegovog ponovnog dolaska.

Ovo razdoblje obilježavaju molitva, dobra djela, pomaganje potrebitima i okupljanje porodice.

Prva adventska nedjelja i simbolika četiri svijeće

Jedan od najprepoznatljivijih simbola došašća jeste adventski vijenac, koji se tradicionalno izrađuje od zimzelenih grančica. Njegov kružni oblik simbolizira vječnost, dok zimzelene grančice predstavljaju život i nadu.

Četiri svijeće na vijencu predstavljaju četiri adventske nedjelje, a svake nedjelje pali se po jedna dodatna svijeća.

Prva svijeća simbolizira nadu, druga mir, treća radost, a četvrta ljubav. Prema tradicionalnom liturgijskom običaju, tri svijeće su ljubičaste, dok je treća ružičasta, kao simbol radosti zbog približavanja Božića.

Ove godine druga adventska svijeća pali se 6. decembra, treća 13. decembra, a četvrta 20. decembra.

Vrijeme došašća u Tuzli i tradicija misa zornica

Posebno mjesto u predbožićnom razdoblju među katoličkim vjernicima u Tuzli i drugim dijelovima Tuzlanskog kantona zauzimaju mise zornice.

Riječ je o misama koje se održavaju u ranim jutarnjim satima, a simboliziraju budnost, iščekivanje i duhovnu pripravu za Kristovo rođenje.

Franjevački samostan i Župa svetih Petra i Pavla u Tuzli imaju važnu ulogu u očuvanju vjerskih i božićnih običaja tuzlanskih katolika, među kojima su pohodi na zornice, molitva i pristupanje sakramentu pomirenja.

Uz vjerske običaje, predbožićno vrijeme u Tuzli obilježavaju i porodična okupljanja, ukrašavanje domova te humanitarne aktivnosti i pomaganje sugrađanima kojima je pomoć potrebna.

Koji nas važni datumi očekuju do Božića?

Prva adventska nedjelja uvodi vjernike u razdoblje tokom kojeg se obilježava nekoliko značajnih blagdana i tradicionalnih običaja.

Već 6. decembra obilježava se Sveti Nikola, kojem se posebno raduju najmlađi, dok je 8. decembar posvećen Bezgrešnom začeću Blažene Djevice Marije.

Na dan Svete Lucije, 13. decembra, u brojnim katoličkim domovima tradicionalno se sije božićna pšenica, koja simbolizira život, obnovu i plodnost.

Razdoblje došašća završava na Badnjak, 24. decembra, prije početka liturgijskog slavlja Božića, koji katolički vjernici slave 25. decembra.

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