Pravoslavni vjernici obilježavaju najradosniji blagdan Božić

Vjernici pravoslavne vjeroispovijesti danas proslavljaju najradosniji praznik Božić, kojim slave rođenje Isusa Hrista.

U hramovima je jutros služena božićna liturgija.

U pravoslavnim hramovima širom naše zemlje sinoć je bogosluženjem i nalaganjem Badnjaka najavljen Božić. Tako je bilo i u Sabornom hramu Uspenja Presvete Bogorodice u Tuzli.

Vjerski praznik kojim se proslavlja rođenje Isusa Hrista, simbolizira rođenje novog života te je obilježen radošću djece i sjećanjem na djetinjstvo. Tokom ovog praznika, vjernici učestvuju u brojnim vjerskim običajima i obredima koji dodatno obogaćuju duhovno iskustvo zajednice.

Božić je porodični praznik i slavi se u kući i u crkvama. Pod kuće se po tradiciji posipao slamom da bi se dočarao skromni ambijent pećine u Vitlejemu, nedaleko od Jerusalima, u kojoj se, po Bibliji, rodio Hrist.