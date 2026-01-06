Otkazan božićni program na Trgu slobode u Tuzli

Planirani božićni program, koji je trebao biti održan u srijedu 7. januara 2026. godine na Trgu slobode, otkazan zbog nepovoljnih vremenskih uslova, obavijestili su organizatori.

Program je, kao i prethodnih godina, bio planiran u povodu obilježavanja Božića, a trebao je početi u 12 sati uz nastup Gradskog kulturno-umjetničkog društva „Bosna“. Ipak, zbog vremenskih prilika koje ne omogućavaju sigurno i kvalitetno održavanje događaja na otvorenom, donesena je odluka o otkazivanju.

Organizatori su se zahvalili građanima na razumijevanju te ovom prilikom uputili iskrene čestitke svim građankama i građanima koji obilježavaju Božić, uz želje za srećan i blagoslovljen praznik.

Božićni program je trebao biti održan na Trgu slobode, uz nastup GKUD-a Bosna, a javnost će o eventualnim novim terminima ili drugim prigodnim sadržajima biti obaviještena naknadno.