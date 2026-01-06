Otkazan božićni program na Trgu slobode u Tuzli

Nedžida Sprečaković
bozic
Foto: Tuzlainfo.ba/Arhiva

Planirani božićni program, koji je trebao biti održan u srijedu 7. januara 2026. godine na Trgu slobode, otkazan zbog nepovoljnih vremenskih uslova, obavijestili su organizatori.

Program je, kao i prethodnih godina, bio planiran u povodu obilježavanja Božića, a trebao je početi u 12 sati uz nastup Gradskog kulturno-umjetničkog društva „Bosna“. Ipak, zbog vremenskih prilika koje ne omogućavaju sigurno i kvalitetno održavanje događaja na otvorenom, donesena je odluka o otkazivanju.

Organizatori su se zahvalili građanima na razumijevanju te ovom prilikom uputili iskrene čestitke svim građankama i građanima koji obilježavaju Božić, uz želje za srećan i blagoslovljen praznik.

Božićni program je trebao biti održan na Trgu slobode, uz nastup GKUD-a Bosna, a javnost će o eventualnim novim terminima ili drugim prigodnim sadržajima biti obaviještena naknadno.

pročitajte i ovo

Tuzla i TK

Otkazan Zimski dječiji program na Trgu slobode u Tuzli

Istaknuto

Zimski dječiji program donosi viteške igre na Trg slobode

Istaknuto

Zimska čarolija na Trgu slobode: Tuzla darovala osmijehe najmlađima

Tuzla i TK

Trg slobode ispunjen dječijom radošću u okviru Zimskog dječijeg programa

Istaknuto

Zimski dječiji program i Dječija Nova godina na Trgu slobode

Vijesti

Danas obilježavanje Božića na Trgu slobode

Vijesti

Dom zdravlja Tuzla: Evo koje ambulante danas ne rade

Vijesti

Kršćani obilježavaju blagdan Sveta tri kralja

Tuzla i TK

Nedostatak lijekova u UKC Tuzla: Fond zdravstvenog osiguranja FBiH nije izvršio isporuku

Vijesti

EP BIH: Pored oglasa za posao u TE Tuzla traži se još radnika širom BiH

Vijesti

Snijeg usporio poštanske usluge: Otežana i isplata penzija u dijelovima BiH

Učitati više

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]