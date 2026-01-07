Premijer TK uputio božićnu čestitku vjernicima pravoslavne vjeroispovijesti

Pred nastupajući pravoslavni Božić, premijer Tuzlanskog kantona Irfan Halilagić uputio je čestitku vjernicima koji ovaj praznik obilježavaju prema julijanskom kalendaru, u svoje i u ime Vlade Tuzlanskog kantona, uz želje da praznične dane provedu u miru, radosti i blagostanju, te da božićno zajedništvo bude poticaj optimističnom početku nove godine i zajedničkom stvaranju bolje budućnosti.

“Pred nastupajući pravoslavni Božić premijer Tuzlanskog kantona Irfan Halilagić, u svoje i ime Vlade Tuzlanskog kantona, zaželio je vjernicima koji Božić slave prema julijanskom kalendaru da im praznik bude sretan, pun radosti i obilja.

„Neka zajedništvo Božića nosi svjetlost optimističnom početku nove, bolje i uspješnije godine. Vjerujem da ćemo slijedeći vrijednosti dobrote, brige za nemoćnog i drugačijeg, zajednički stvarati bolju budućnost.

Mir Božji, Hristos se rodi!” – poručio je Halilagić.