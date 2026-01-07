Predsjednik Skupštine TK uputio čestitku povodom Božića

Arnela Šiljković - Bojić

Predsjednik Skupštine Tuzlanskog kantona uputio je čestitku vjernicima pravoslavne vjeroispovijesti povodom obilježavanja pravoslavnog Božića, ističući značaj ovog velikog hrišćanskog praznika za porodično zajedništvo, međusobno razumijevanje i njegovanje vrijednosti mira, solidarnosti i dobrih djela.

“U ime Skupštine Tuzlanskog kantona i u svoje ime, svim vjernicima pravoslavne vjeroispovijesti čestitam Božić.

Ovo je jedan od najvećih hrišćanski praznik koji donosi posebnu radost u srca vjernika, ali i u cijelu zajednicu. Božić okuplja porodicu, jača radbinske i prijateljske veze i poziva na saradnju i činjenje dobrih djela. Nadam se da će i ovi dani praznika proteći u tom duhu.

U to ime, svim vjernicima još jednom želim sretan Božić i da ga provedu u miru, okruženi svojim najbližima, prijateljima i komšijama.

Hristos se rodi!” – stoji u čestitci.

pročitajte i ovo

BiH

Pravoslavni vjernici obilježavaju najradosniji blagdan Božić

Tuzla i TK

Uoči Božića: Pravoslavni vjernici u Tuzli zapalili Badnjak

Vijesti

Otkazan božićni program na Trgu slobode u Tuzli

Vijesti

Danas obilježavanje Božića na Trgu slobode

Tuzla i TK

Božićno obilježavanje na Trgu slobode odgođeno zbog lošeg vremena

Vijesti

Betlehem slavi Božić u tišini: Svjetla nade u gradu bez hodočasnika

Vijesti

Potvrđena legionela na jednom fakultetu u Zagrebu

Istaknuto

Zimski raspust uz sport: Besplatna škola stonog tenisa za djecu

BiH

Pravoslavni vjernici obilježavaju najradosniji blagdan Božić

BiH

Vremenska prognoza: Danas nove padavine, ponegdje i obilnije

Tuzla i TK

Vodovod Tuzla: Nekoliko ulica bez vode, sanacija kvara tokom dana

Učitati više

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]