Predsjednik Skupštine TK uputio čestitku povodom Božića

Predsjednik Skupštine Tuzlanskog kantona uputio je čestitku vjernicima pravoslavne vjeroispovijesti povodom obilježavanja pravoslavnog Božića, ističući značaj ovog velikog hrišćanskog praznika za porodično zajedništvo, međusobno razumijevanje i njegovanje vrijednosti mira, solidarnosti i dobrih djela.

“U ime Skupštine Tuzlanskog kantona i u svoje ime, svim vjernicima pravoslavne vjeroispovijesti čestitam Božić.

Ovo je jedan od najvećih hrišćanski praznik koji donosi posebnu radost u srca vjernika, ali i u cijelu zajednicu. Božić okuplja porodicu, jača radbinske i prijateljske veze i poziva na saradnju i činjenje dobrih djela. Nadam se da će i ovi dani praznika proteći u tom duhu.

U to ime, svim vjernicima još jednom želim sretan Božić i da ga provedu u miru, okruženi svojim najbližima, prijateljima i komšijama.

Hristos se rodi!” – stoji u čestitci.