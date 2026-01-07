Lugavić i Pejić uputili božićnu čestitku građanima pravoslavne vjeroispovijesti

Gradonačelnik Tuzle Zijad Lugavić i predsjedavajuća Gradskog vijeća Ana Pejić uputili su čestitku građanima i građankama pravoslavne vjeroispovijesti povodom nastupajućeg pravoslavnog Božića, uz poruku mira, zdravlja i blagostanja, te naglasak na zajedništvo, međusobno poštovanje i vrijednosti koje povezuju lokalnu zajednicu.

“Svim građanima i građankama pravoslavne vjeroispovijesti upućujemo iskrene čestitke povodom nastupajućeg Božića, uz želje da ovaj praznik provedete u miru, zdravlju i blagostanju, okruženi porodicom, prijateljima i dragim ljudima.

U duhu Božića, neka nas vode međusobno poštovanje, briga o drugima i razumijevanje, kao temelj zajedništva koje nas povezuje. Zajedno gradimo društvo zasnovano na povjerenju, uvažavanju i dobrim ljudskim vrijednostima.

Srećan Božić!” – naveli su Lugavić i Pejić.