Danas obilježavanje Božića na Trgu slobode

Obilježavanje Božića na Trgu slobode biće održano danas, jer je obilježavanje koje je bilo planirano jučer, odgođeno zbog nepovoljnih vremenskih uslova.

Program koji je trebao biti održan jučer u 12 sati bit će realiziran danas s početkom u 14 sati.

Organizatori navode da je odluka donesena kako bi se osigurali sigurni i kvalitetni uslovi za izvođače i posjetitelje, te da se sadržaj programa ne mijenja.

Na Trg slobode posjetitelje će danas zabavljati članovi i članice GKUD Bosna, zatim predstavnici Udruženje Srce Husina i Aktiva žena Husino Tuzla, uz prigodne domaće kolače i kuhano vino, povodom obilježavanja katoličkog Božića.

Organizatori pozivaju građane da se, uprkos promjeni termina, pridruže današnjem programu i zajednički obilježe božićne praznike u središtu Tuzle.