Danas obilježavanje Božića na Trgu slobode

Nedžida Sprečaković
Trg Slobode, praznični ukrasi
Foto: RTV Slon/Arhiva

Obilježavanje Božića na Trgu slobode biće održano danas, jer je obilježavanje koje je bilo planirano jučer, odgođeno zbog nepovoljnih vremenskih uslova.

Program koji je trebao biti održan jučer u 12 sati bit će realiziran danas s početkom u 14 sati.

Organizatori navode da je odluka donesena kako bi se osigurali sigurni i kvalitetni uslovi za izvođače i posjetitelje, te da se sadržaj programa ne mijenja.

Na Trg slobode posjetitelje će danas zabavljati članovi i članice GKUD Bosna, zatim predstavnici Udruženje Srce Husina i Aktiva žena Husino Tuzla, uz prigodne domaće kolače i kuhano vino, povodom obilježavanja katoličkog Božića.

Organizatori pozivaju građane da se, uprkos promjeni termina, pridruže današnjem programu i zajednički obilježe božićne praznike u središtu Tuzle.

