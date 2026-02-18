Skupština TK: Ništa od smjene Vujovića

Nakon što je podnio zahtjev za razrješenje Žarka Vujovića s mjesta predsjednika Skupštine TK, Klub Demokratske fronte zahtjev je povukao sa dnevnog reda sjednice, navodeći tehničke i proceduralne nedostatke. U obrazloženju su prethodno naveli da je Vujović mandat osvojio kao njihov nosilac liste te da nakon njegovog isključenja iz stranke, prema koalicionom sporazumu, mjesto predsjednika Skupštine pripada DF-u. Sam Vujović tvrdi da je spreman na smjenu, ukoliko većina to odluči, ali da ostavku sam nema razloga podnijeti.

„ Ja sam imenovan i izabran na mjesto predsjednika Skupštine ispred Kluba Srpskog naroda. Ostavka po poslovniku TK i Ustavu se podnosi ako ste se ogriješili u zakon neki pravni akt Skupštine TK. Kada se navede to, onda je okej”, rekao je Žarko Vujović, predsjednik Skupštine TK.

Iako se o razrješenju Vujovića nije raspravljalo, koalicioni partneri DF -a, Stranka demokratske akcije ističe dobru saradnju sa Vujovićem unutar vladajuće većine.

„Ne mogu u ovom momentu ja iznijeti stav stranke, ali ono što mogu reći o ovom što sam do sad vidio kroz rad kluba SDA, mi zasigurno funkcionišemo dobro i ja se nadam da ćemo i funkcionisati u narednom periodu uspješno”, kazao je Fahrudin Ahmetagić, zastupnik u Skupštini TK (SDA)

Iz opozicione SDP obrazloženje o povlačenju tačke o smjeni Vujovića s dnevnog reda sjednice Skupštine TK smatraju smiješnim, naglašavajući da bi zastupnici SDP -a glasali za Vujovićevo razrješenje.

„Zašto su povukli, ne znam. Da sam diskutovao, rekao bih možda je gepek radio prema predsjedniku kluba DF-a, jer ovo je gepek vlada, pa vjerojatno su tom metodom. Ali evo, vidjet ćemo u Narodnoj sjednici Skupština će li ponovo biti zahtjeva i kako će se ponašati svi ove poslanici DF-a?“ – istakao je Dževad Hadžić, zastupnik u Skupštini TK (SDP)

Hadžić naglašava da opozicija sa poslanicima DF-a ima dovoljno ruku da smijeni predsjednika ili bilo koga od rukovodstva Skupštine TK. Iako je zahtjev ovaj put povučen, pitanje Vujovićeve pozicije ostaje otvoreno i moglo bi se ponovo naći pred zastupnicima već na narednoj sjednici.