Aerodrom Tuzla prvi put u svojoj historiji premašio je brojku od 600.000 putnika u jednoj kalendarskoj godini, a predstojeći decembarski praznici i povećanje broja letova dodatno će doprinijeti ovogodišnjem rezultatu.

Zaključno sa subotom, 28. novembra, kroz Međunarodni aerodrom Tuzla od početka 2026. godine prošao je ukupno 600.361 putnik. Evidentirano je 304.210 putnika u odlasku i 296.151 u dolasku.

Time je oboren dosadašnji rekord iz 2019. godine, kada je tuzlanski aerodrom opslužio 593.050 putnika.

Aerodrom Tuzla od velikog pada do rekordnih rezultata

Prije samo dvije godine situacija na tuzlanskom aerodromu bila je znatno drugačija. Nakon zatvaranja baze Wizz Aira i ukidanja brojnih aviolinija, 2024. godina završena je sa svega 207.769 putnika.

Tokom 2025. godine zabilježen je oporavak, uz ukupno 338.132 putnika, dok je ovogodišnji promet već sada gotovo tri puta veći nego tokom cijele 2024. godine.

Ponovno otvaranje baze Wizz Aira u decembru prošle godine, baziranje drugog aviona, proširenje mreže destinacija i ulaganja u infrastrukturu doprinijeli su snažnom rastu putničkog saobraćaja.

Rekordi obarani i tokom ljetne sezone

Da bi 2026. godina mogla biti najuspješnija u historiji tuzlanskog aerodroma, pokazali su rezultati ostvareni tokom ljetnih mjeseci.

U julu je evidentirano 73.010 putnika, čime je tada oboren mjesečni rekord. Već u augustu ostvaren je još bolji rezultat sa 75.382 putnika, što ovaj mjesec čini najprometnijim u dosadašnjoj historiji aerodroma.

U odnosu na cijelu prošlu godinu, broj putnika već je povećan za gotovo 78 posto.

U decembru putnike očekuje više letova

Aerodrom Tuzla mogao bi godinu završiti sa znatno većim brojem putnika od trenutno evidentiranog, posebno zbog povećane potražnje za putovanjima tokom božićnih i novogodišnjih praznika.

Veliki broj građana Bosne i Hercegovine koji žive i rade u inostranstvu tradicionalno u ovom periodu putuje u domovinu, zbog čega je planirano i povećanje broja aviopolazaka.

Prema najavljenom rasporedu, Wizz Air će tokom prazničnog perioda povećati broj sedmičnih polazaka iz Tuzle sa 29 na 39, odnosno za deset dodatnih letova sedmično.

Istovremeno se nastavljaju ulaganja u modernizaciju aerodromske infrastrukture, s ciljem unapređenja operativnih uslova i stvaranja mogućnosti za daljnje proširenje mreže aviolinija.