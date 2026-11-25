Ryanair je promijenio nekoliko pravila koja se odnose na prijavu na let, dodjelu sjedišta i predaju prtljaga. Najnovije izmjene posebno će utjecati na putnike koji ne žele dodatno plaćati rezervaciju sjedišta u avionu.

Besplatna online prijava na let sada se otvara 72 sata prije planiranog polijetanja, umjesto dosadašnjih 24 sata. Međutim, putnici koji ne plate odabir sjedišta više neće nužno saznati broj svog sjedišta odmah nakon prijave.

Prema novim pravilima, aviokompanija će im besplatno dodijeliti sjedište u periodu između 72 i dva sata prije polijetanja, što znači da pojedini putnici broj sjedišta mogu saznati tek nekoliko sati prije leta.

Ovom promjenom kompanija želi ostaviti više vremena putnicima koji su spremni platiti rezervaciju željenog mjesta u avionu.

Online prijava na let i dalje se zatvara dva sata prije planiranog polijetanja.

Ryanair skratio rok za predaju prtljaga

Od 10. novembra na snazi je i novo pravilo koje se odnosi na putnike koji predaju prtljag na aerodromu.

Šalteri za prijavu na let i predaju prtljaga sada se zatvaraju 60 minuta prije planiranog polijetanja, umjesto dosadašnjih 40 minuta.

Iz aviokompanije su pojasnili da je cilj ove promjene ostaviti putnicima više vremena za prolazak sigurnosnih i pasoških kontrola, kako bi se smanjila mogućnost propuštanja leta zbog gužvi na aerodromima.

Šta nova pravila znače za porodice s djecom?

Djeca uzrasta od dvije do 11 godina i dalje imaju pravo na besplatno dodijeljeno sjedište uz odraslu osobu koja ih prati, ukoliko se nalaze na istoj rezervaciji.

Međutim, ostalim odraslim osobama i tinejdžerima na istoj rezervaciji mogu biti dodijeljena odvojena sjedišta.

Putnici koji žele osigurati određeno mjesto u avionu ili sjediti zajedno sa svojim saputnicima i dalje imaju mogućnost plaćanja rezervacije sjedišta.