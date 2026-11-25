Povodom Dana državnosti BiH, premijer Federacije Bosne i Hercegovine Nermin Nikšić uputio je čestitku građankama i građanima, u ime Federalne vlade i u svoje lično ime, ističući značaj ravnopravnosti, zajedništva i antifašizma kao temelja bosanskohercegovačke državnosti.

Nikšić je podsjetio na historijske odluke donesene prije 83 godine, kojima je potvrđeno da Bosna i Hercegovina pripada svim njenim narodima i građanima.

„Bosna i Hercegovina je mnogo puta bila na udaru, ali nikada se nije predala. Ti udari je nisu slomili, nego ojačali i potvrdili njenu nepokorivost pred nasrtajima na njenu državnost, njeno jedinstvo i identitet“, naveo je Nikšić.

U čestitki povodom Dana državnosti BiH federalni premijer naglasio je potrebu daljnjeg razvoja zemlje, jačanja institucija i stvaranja društva u kojem će građani živjeti u pravdi, sigurnosti i stabilnosti.

„Na nama je da čuvamo Bosnu i Hercegovinu, jačamo njene institucije i gradimo zemlju u kojoj će ravnopravnost, sloboda i dostojanstvo svakog čovjeka biti stvarnost, a ne samo načela zapisana na papiru“, poručio je Nikšić.

Premijer FBiH istakao je da odluke prethodnih generacija obavezuju današnje društvo da nastavi njegovati vrijednosti slobode i zajedništva.

„Neka u svima nama žive isti prkos, ponos i odlučnost koji su ovu zemlju vodili kroz njenu historiju. Neka Bosna i Hercegovina ostane zemlja koja ne kleči, ne odustaje i živi u svim njenim ljudima, za sve njene ljude. Sretan Dan državnosti jedine nam Bosne i Hercegovine“, navodi se u čestitki premijera Nikšića.