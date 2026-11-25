JP Autoceste FBiH povodom Dana državnosti Bosne i Hercegovine uputile su čestitku građankama i građanima naše zemlje, uz atraktivne noćne kadrove osvijetljenog mosta.

„Povodom Dana državnosti Bosne i Hercegovine, JP Autoceste FBiH upućuje iskrene čestitke svim građankama i građanima Bosne i Hercegovine. Sretan 25. novembar/studeni – Dan državnosti Bosne i Hercegovine!“, navodi se u objavi na zvaničnoj Facebook stranici ovog javnog preduzeća.

Most Hercegovina dobio novo ruho

Podsjećamo, JP Autoceste FBiH prije nekoliko dana predstavile su dekorativnu rasvjetu mosta Hercegovina kod Počitelja, jednog od najimpresivnijih infrastrukturnih objekata na Koridoru Vc.

Most, dug gotovo jedan kilometar i visok oko 100 metara, dobio je poseban izgled u noćnim satima zahvaljujući sistemu dekorativne rasvjete koji dodatno naglašava njegovu arhitekturu.

Iz JP Autoceste FBiH predstavljaju ga kao novi svjetlosni simbol Bosne i Hercegovine.