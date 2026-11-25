Projekat „Aktivni i u zlatnim godinama“, koji realizuje Crveni križ Tuzlanskog kantona, okuplja veliki broj starijih osoba koje redovnim vježbanjem, druženjem i fizičkom aktivnošću nastoje unaprijediti kvalitet života.

Učesnike projekta tokom jednog od treninga posjetio je gradonačelnik Tuzle Zijad Lugavić, pruživši podršku aktivnostima koje promovišu zdravo, aktivno i dostojanstveno starenje.

Iz Crvenog križa Tuzlanskog kantona izrazili su zadovoljstvo odzivom starijih osoba, ističući da njihova motivacija i redovno učešće potvrđuju značaj ovakvih programa za očuvanje zdravlja i vitalnosti u trećoj životnoj dobi.

Aktivni i u zlatnim godinama kroz vježbanje i druženje

Pored fizičke aktivnosti, projekat starijim osobama pruža priliku za druženje, međusobnu podršku i kvalitetno provođenje slobodnog vremena.

Projekat „Aktivni i u zlatnim godinama“ Crveni križ Tuzlanskog kantona realizuje u partnerstvu s Fakultetom za tjelesni odgoj i sport Univerziteta u Tuzli i Mrežom aktivnog starenja, uz podršku Grada Tuzle.

„Jer za aktivan život, druženje i nova iskustva nikada nije kasno“, poručili su iz Crvenog križa Tuzlanskog kantona.