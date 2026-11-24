Crveni križ TK danas je na izbornoj sjednici Skupštine izabrao novo rukovodstvo koje će ovu humanitarnu organizaciju predvoditi u mandatnom periodu od 2026. do 2030. godine.

Na sjednici su verifikovani mandati 33 zastupnika u Skupštini, a za predsjednika Skupštine izabran je prof. Tihomir Knežiček iz Tuzle.

Crveni križ TK dobio novo Predsjedništvo

Na čelu Predsjedništva u naredne četiri godine bit će Ramiz Glavić iz Živinica.

Izabrani su i članovi Nadzornog odbora, kao i predstavnici Crvenog križa Tuzlanskog kantona u tijelima viših nivoa organizovanja Crvenog križa u Bosni i Hercegovini.

Crveni križ TK ovom je prilikom uručio zahvalnice zastupnicima iz prethodnog mandata, kao priznanje za njihov dosadašnji angažman i doprinos radu organizacije.

Izbornoj sjednici prisustvovali su i generalni sekretar Društva Crvenog krsta/križa BiH Namik Hodžić te glavni tajnik Crvenog križa Federacije BiH Daniel Tučić, koji su novoizabranim zastupnicima poželjeli uspješan rad u predstojećem mandatu.