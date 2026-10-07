Sajam 65+ u Tuzli danas je na Trgu slobode okupio organizacije, pružaoce različitih usluga i građane treće životne dobi, s ciljem promocije aktivnog starenja i veće uključenosti starijih osoba u život zajednice. Ovogodišnje izdanje okupilo je 32 izlagača iz Tuzlanskog kantona i drugih dijelova Bosne i Hercegovine.

Crveni križ Tuzlanskog kantona Sajam organizuje deveti put, u partnerstvu s Mrežom za aktivno starenje i Švicarskim crvenim križom, a ove godine uz podršku Grada Tuzle. Posjetioci su imali priliku upoznati se s proizvodima, uslugama i aktivnostima namijenjenim osobama starijim od 65 godina.

Godine mijenjaju svakodnevne potrebe, ali ne bi trebale značiti povlačenje iz društvenog života. Za starije građane kvalitet života ne određuju samo zdravstvena zaštita i materijalna sigurnost, nego i mogućnost druženja, kretanja, informisanja i korištenja usluga koje su im dostupne.

„Veliki značaj ima ovaj sajam. Ovdje osobe treće životne dobi pokazuju šta rade u svojim radionicama i kako koriste svoje slobodno vrijeme. Nadam se da su, gledajući sve ono što su uradili, ispunili očekivanja svih“, rekla je Hasija Jahić, predsjednica grupe „Aktivno starenje Brčanska Malta“.

Sajam 65+ u Tuzli pokazao značaj aktivnog starenja

Na štandovima su predstavljene rukotvorine nastale tokom kreativnih radionica, ali je Sajam bio i prilika da se govori o tome koliko organizovane aktivnosti mogu doprinijeti fizičkom i mentalnom zdravlju starijih osoba.

„Danas evo imate priliku vidjeti 32 izlagača koji dolaze ne samo sa područja Tuzlanskog kantona, već iz Bosne i Hercegovine, što nam daje dodatni vjetar u leđa da ovakvi sajmovi zaista zaslužuju puno više pažnje i da naše starije osobe generalno zaslužuju puno više pažnje. Ovo je prilika da oni kroz izlaganje svojih rukotvorina, koje nastaju kao produkt kreativnih radionica koje organizuju u svojim inicijativnim grupama za aktivno i zdravo starenje, zaista doprinose ne samo svom mentalnom i fizičkom stanju, već i poboljšanju cjelokupne zajednice u kojoj žive“, istakla je Tanja Bijedić, projekt koordinatorica Crvenog križa TK.

Ipak, smisao aktivnog starenja nije samo u radionicama i organizovanim druženjima. Jedan od ciljeva jeste smanjiti izolaciju starijih osoba, posebno onih koje žive same i kojima često nedostaje svakodnevni kontakt s drugim ljudima.

U tome važnu ulogu ima volonterizam. Članovi grupa za aktivno starenje obilaze starije sugrađane i nastoje ih uključiti u aktivnosti zajednice.

„Mi obilazimo osobe treće životne dobi u njihovim stanovima. Pokucamo na vrata da vidimo kako su, jesu li usamljeni. Vjerujte da nam se toliko obraduju, to je veliki osmijeh na licu kad mi dođemo njima“, istakla je Hasija Jahić.

Briga o starijima ne završava zatvaranjem štandova

Upravo ovakvi sajmovi pokazuju da aktivno starenje ima važnu ulogu u životu populacije starije od 65 godina. Aktivnosti, međutim, ne završavaju zatvaranjem sajamskih štandova, nego se nastavljaju kroz radionice, druženje, kućne posjete i uključivanje osoba treće životne dobi u svakodnevni život zajednice.

Organizatori upozoravaju i da će potrebe starije populacije u narednim godinama biti sve izraženije, zbog čega očekuju snažnije uključivanje nadležnih institucija.

„Definitivno smo zemlja koja će biti zemlja starijih osoba, potrebe starijih osoba će biti sve više izražajnije i mi kao društvo, evo Crveni križ Tuzlanskog kantona u nekom svom domenu i organizacije sa kojima radimo u partnerstvu, zaista nastojimo odgovoriti na potrebe starijih ljudi, ali mislimo da kroz neku sinergiju i sa nadležnim institucijama od opštinskog do državnog nivoa, zaista moramo, ovo podcrtavamo, moramo puno više računa voditi o starijoj populaciji“, istakla je Tanja Bijedić.

Kroz kreativne radionice, druženje, kućne posjete i volonterski angažman, grupe za aktivno starenje nastoje smanjiti usamljenost i omogućiti starijim osobama da ostanu aktivan dio zajednice.