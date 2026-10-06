Sutra na Trgu slobode deveti Sajam 65+ u Tuzli

Nedžida Sprečaković
Trg slobode Tuzla

Sajam 65+ Tuzla, namijenjen predstavljanju proizvoda i usluga za starije osobe, bit će održan sutra na Trgu slobode u Tuzli, u organizaciji Crvenog križa TK.

Riječ je o devetom izdanju sajma koji okuplja izlagače čiji su proizvodi i usluge prilagođeni potrebama osoba starije životne dobi.

Program će biti održan od 12 do 15 sati, a posjetioci će imati priliku upoznati se s ponudom proizvoda i usluga namijenjenih starijim osobama.

Sajam 65+ Tuzla bit će održan na otvorenom prostoru Trga slobode, a događaj je najavljen za srijedu, 7. oktobar.

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