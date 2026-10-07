Danas na Trgu slobode Sajam 65+ posvećen starijim osobama

Arnela Šiljković - Bojić
Na današnji dan prije 17 godina otvoren Trg slobode u Tuzli

Sajam 65+ Tuzla, namijenjen predstavljanju proizvoda i usluga za starije osobe, bit će održan danas na Trgu slobode u Tuzli, u organizaciji Crvenog križa Tuzlanskog kantona.

Riječ je o devetom izdanju sajma koji okuplja izlagače sa proizvodima i uslugama prilagođenim potrebama osoba starije životne dobi.

Program će trajati od 12 do 15 sati, a posjetioci će imati priliku upoznati se s različitim proizvodima i uslugama namijenjenim starijim osobama.

Sajam će biti održan na otvorenom prostoru Trga slobode, a organizatori očekuju učešće većeg broja izlagača i posjetilaca.

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