Danas na Trgu slobode Sajam 65+ posvećen starijim osobama

Sajam 65+ Tuzla, namijenjen predstavljanju proizvoda i usluga za starije osobe, bit će održan danas na Trgu slobode u Tuzli, u organizaciji Crvenog križa Tuzlanskog kantona.

Riječ je o devetom izdanju sajma koji okuplja izlagače sa proizvodima i uslugama prilagođenim potrebama osoba starije životne dobi.

Program će trajati od 12 do 15 sati, a posjetioci će imati priliku upoznati se s različitim proizvodima i uslugama namijenjenim starijim osobama.

Sajam će biti održan na otvorenom prostoru Trga slobode, a organizatori očekuju učešće većeg broja izlagača i posjetilaca.