Projekat Starenje i zdravlje švicarskog Crvenog križa u Bosni i Hercegovini pokrenut je prije 12 godina, a Društvo Crvenog križa BiH od samog početka glavni je partner u njegovoj implementaciji. Crveni križ Tuzlanskog kantona sa organizacijama Tuzle i Lukavca bio je pilot područje u kojem je ovaj program zaživio još 2013. godine.

Koordinatorica projekta delegacije CK Švicarske u BiH Sarafina Vilušić ističe da danas u Bosni i Hercegovini Švicarski crveni križ podržava ukupno 13 gradova u sprovođenju aktivnosti. Program se temelji na dvije glavne komponente, a to su njega i pomoć u kući te promocija aktivnog i zdravog starenja.

Kako naglašava Vilušić, Crveni križ Tuzlanskog kantona može biti ponosan na činjenicu da je projekat Starenje i zdravlje postao održiv i da se upravo s ovog područja šalje primjer dobre prakse za cijelu zemlju. Nova četverogodišnja faza, koja je započela u augustu, predviđa širenje aktivnosti na druge gradove, a iskustva iz Tuzlanskog kantona poslužit će kao model za dalji razvoj.

Samo u ovom kantonu kroz program je angažovano više od 30 njegovatelja i medicinskog osoblja, koji brinu o preko 400 korisnika. Na ovaj način starijim osobama omogućava se da ostanu u svojim domovima, uz dostojanstvenu starost i adekvatnu zdravstvenu i socijalnu zaštitu.

Sekretar Crvenog križa TK Merima Sarajlić naglašava da je jedan od najvažnijih segmenata projekta upravo briga i njega starijih osoba, dok se kroz mrežu aktivnog starenja osobama treće životne dobi pruža mogućnost da učestvuju u aktivnostima i doprinose razvoju lokalnih zajednica.

Javni poziv za širenje programa je pri kraju, a iako još nije poznato koje će se nove općine uključiti, program se trenutno uspješno provodi u Tuzli, Lukavcu, Živinicama i Kalesiji.