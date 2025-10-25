Crveni križ FBiH u posljednjoj sedmici oktobra obilježava Sedmicu solidarnosti

Foto: FENA/ Crveni križ FBiH

Crveni križ Federacije Bosne i Hercegovine i ove godine u posljednjoj sedmici oktobra obilježava Sedmicu solidarnosti pod motom „Solidarnost na djelu“. Cilj kampanje je podsjetiti javnost na važnost brige o najranjivijim kategorijama stanovništva i podstaći građane da svojim djelima doprinesu zajednici.

Ovogodišnja poruka akcije – „Djela, ne riječi“ – naglašava da i najmanji gest može značiti mnogo onima kojima je pomoć potrebna. Tokom Sedmice solidarnosti prikupljaju se osnovne životne namirnice i higijenski proizvodi, koji će biti distribuirani korisnicima nakon završetka akcije.

„Solidarnost je temelj našeg pokreta. Tokom Sedmice solidarnosti želimo potaknuti građane, institucije i organizacije da zajedno učinimo konkretna djela i pomognemo onima kojima je to najpotrebnije. Kada djelujemo zajedno, svaki čin dobrote postaje dio šire priče o humanosti“, poručili su iz Crvenog križa Federacije BiH.

Organizacije Crvenog križa širom Federacije BiH ovih dana organizuju razne aktivnosti – od sabirnih centara i humanitarnih kasa do akcija prikupljanja pomoći u tržnim centrima, gdje građani mogu donirati hranu ili higijenske potrepštine volonterima.

Crveni križ Federacije BiH poziva građane, škole, kompanije i institucije da se pridruže ovoj velikoj humanitarnoj akciji i pomognu onima kojima je to najpotrebnije.

Sedmica solidarnosti traje od 25. do 31. oktobra, saopćeno je iz Crvenog križa Federacije BiH.

