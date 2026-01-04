Crveni križ FBiH upozorava građane zbog najavljenog zimskog nevremena

Prema prognozama meteorologa sa stranice BHMeteo, Bosnu i Hercegovinu u narednim danima očekuje izraženo pogoršanje vremenskih prilika i dolazak pravih zimskih uslova.

Glavnina padavina prognozira se od 4. januara, kada se očekuju obilne snježne i kišne padavine širom zemlje. U većem dijelu Bosne predviđa se snježni pokrivač od 10 do 30 centimetara, dok bi lokalno mogao dostići i do 50 centimetara. Takvi uslovi mogu dovesti do otežanog odvijanja saobraćaja, mogućih prekida u snabdijevanju električnom energijom i problema u svakodnevnom funkcionisanju.

U Hercegovini i jugozapadnim dijelovima Bosne prognoziraju se obilne kišne padavine, lokalno i preko 100 milimetara, uz povećan rizik od bujičnih poplava. U pojedinim područjima, usljed naglog pada temperature, moguća je i pojava ledene kiše, što dodatno povećava opasnost od nezgoda i oštećenja infrastrukture.

Nestabilno vrijeme, uz nove padavine, očekuje se i tokom naredne sedmice, dok se u njenom drugom dijelu prognozira dodatno zahlađenje i izraženi jutarnji minusi.

Zbog najavljenih vremenskih prilika, Crveni križ Federacije BiH uputio je apel građanima da prate zvanične vremenske prognoze i upozorenja nadležnih službi, izbjegavaju putovanja koja nisu nužna, dodatno zaštite imovinu i pripreme se za moguće prekide u snabdijevanju električnom energijom, te da obrate posebnu pažnju na starije osobe, djecu i osobe u stanju socijalne potrebe.

Iz Crvenog križa Federacije BiH navode da će, u skladu sa svojim mandatom, nastaviti pratiti situaciju i djelovati u cilju pružanja podrške stanovništvu u slučaju potrebe.