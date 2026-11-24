Poskupljenje struje za domaćinstva jedan je od prijedloga Privredne komore Federacije BiH, koja smatra da teret rastućih troškova električne energije ne mogu snositi isključivo privrednici.

Kako piše BiznisInfo.ba, Komora je predložila postepeno povećanje cijena električne energije za stanovništvo, uz subvencioniranje socijalno ugroženih građana.

Iz Komore smatraju da trenutni način formiranja cijena negativno utječe na finansijsku stabilnost Elektroprivrede BiH i njene mogućnosti investiranja.

Mirsad Jašarspahić iz Privredne komore FBiH potvrdio je za BiznisInfo.ba da je upućena inicijativa da se o ovom pitanju posebno raspravlja na Ekonomsko-socijalnom vijeću FBiH.

Ko bi plaćao skuplju struju?

Prema prijedlogu Komore, trebalo bi izraditi socijalnu mapu stanovništva kako bi penzioneri i građani s nižim primanjima bili zaštićeni, dok bi domaćinstva s višim primanjima plaćala skuplju električnu energiju.

Jašarspahić smatra da sadašnji sistem posebno opterećuje privredu, jer Elektroprivreda BiH nedostatak vlastite proizvodnje nadoknađuje kupovinom skuplje električne energije na tržištu.

Privrednici upozoravaju na ugrožavanje radnih mjesta

Cijene električne energije za kompanije nisu jednake, s obzirom na to da se ugovaraju pojedinačno i zavise od tržišnih okolnosti.

U Komori upozoravaju da bi daljnji rast troškova mogao ugroziti konkurentnost domaće privrede, proizvodnju i radna mjesta. Zalažu se i za uspostavljanje berze električne energije u BiH, koja bi omogućila transparentnije formiranje tržišnih cijena.

Za sada je poskupljenje struje za domaćinstva inicijativa Privredne komore FBiH, a ne odluka o povećanju cijena.

Izvor: BiznisInfo.ba, Bojana Šutvić https://www.biznisinfo.ba/privredna-komora-fbih-trazi-poskupljenje-struje-za-domacinstva-privrednici-ne-mogu-sami-placati-ceh/