Kantonalna direkcija robnih rezervi TK ponovo je raspisala javni poziv za zakup skladišnog prostora na području Tuzle, čija procijenjena vrijednost za četiri godine iznosi 345.348 KM s PDV-om.

Novi javni poziv objavljen je 20. novembra, nakon što je prethodni, raspisan u septembru, poništen zbog nevažeće dokumentacije ponuđača.

Direkcija traži skladište površine do 600 kvadratnih metara, a maksimalna mjesečna cijena zakupa iznosi 10,25 KM po kvadratnom metru bez PDV-a.

Za prostor maksimalne površine mjesečna zakupnina iznosila bi do 6.150 KM bez PDV-a, odnosno 295.200 KM za četiri godine.

Kakvo skladište traže robne rezerve TK?

Prostor mora biti zatvoren i suh, imati omogućen pristup teretnim vozilima, istovarnu rampu i mogućnost korištenja viljuškara.

Obavezni su videonadzor, sistem dojave, kontrola pristupa i važeća polica osiguranja.

Zakupodavac je dužan osigurati osoblje za fizičko obezbjeđenje, prijem, izdavanje i rukovanje robom 24 sata dnevno, sedam dana u sedmici. Troškovi ovih usluga moraju biti uključeni u cijenu zakupa.

Ponude se dostavljaju do 2. decembra

Prilikom izbora najpovoljnijeg ponuđača odlučujući kriterij bit će najniža mjesečna zakupnina, uz ispunjavanje svih propisanih uslova.

Komisija će prije donošenja odluke obići ponuđene prostore, provjeriti njihovu površinu i pogodnost za skladištenje robe, dok je za konačan izbor potrebna prethodna saglasnost Vlade Tuzlanskog kantona.

Rok za dostavljanje ponuda je 2. decembar do 10 sati, a javno otvaranje zakazano je za 3. decembar u 12 sati.