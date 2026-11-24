Vlada TK danas je dala saglasnost na dodjelu ukupno 202.400 KM za sufinansiranje nastupa pet sportskih klubova s područja Tuzlanskog kantona na međunarodnim takmičenjima.

Najveći iznos, 95.000 KM, odobren je Basketu Živinice za nastup u ABA 2 ligi, dok je OKK Sloboda Tuzla za učešće u istom takmičenju tokom proljetnog dijela sezone 2025/2026. dobio 65.000 KM.

Rukometnom klubu Konjuh Živinice odobreno je 22.400 KM za nastup u EHF European Cupu.

Po 10.000 KM dodijeljeno je Ženskom košarkaškom klubu RMU Banovići za učešće u WABA ligi i Košarkaškom invalidskom klubu Zmaj Gradačac za nastup u NLB Wheel ligi.

Sredstva koja je odobrila Vlada TK namijenjena su pokrivanju troškova kotizacija, putovanja, organizacije utakmica i drugih obaveza povezanih s nastupima na međunarodnim takmičenjima.