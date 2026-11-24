Dvadesetsedmogodišnji državljanin BiH uhapšen je u Beču zbog sumnje da je fizički napao svoju 52-godišnju partnerku i prijetio joj smrću. Tokom policijske intervencije povrijeđena su i dvojica policajaca.

Kako prenose austrijski mediji, policija je u ponedjeljak oko 11:30 sati zaprimila prijavu o porodičnoj svađi u stanu u bečkom okrugu Rudolfsheim-Fünfhaus.

Dolaskom na mjesto događaja policajci su zatekli 27-godišnjeg građevinskog radnika iz BiH, kojem je utvrđeno oko 1,2 promila alkohola u krvi.

Prema policijskim navodima, muškarac se sumnjiči da je partnerku udarao rukama, nogama i koljenima te joj prijetio smrću. Navodni povod sukoba bio je novac koji je, prema njegovim tvrdnjama, pozajmio porodici partnerke.

Tokom hapšenja povrijeđena dvojica policajaca

Državljanin BiH navodno je pružao snažan otpor prilikom hapšenja, pri čemu su povrijeđena dvojica policijskih službenika.

Obojici je ukazana medicinska pomoć u bolnici, a zbog zadobijenih povreda nisu mogli nastaviti radnu smjenu.

Osumnjičenom je izrečena zabrana ulaska u zajednički stan i približavanja partnerki, kao i privremena zabrana posjedovanja oružja.

Tokom ispitivanja negirao je fizički napad na partnerku. Po nalogu tužilaštva protiv njega je podnesena prijava, nakon čega je pušten da se brani sa slobode.

Njegova 52-godišnja partnerka nije se izjasnila o navodnom povodu sukoba.