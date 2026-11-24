Broj žrtava mina u svijetu tokom 2025. godine porastao je za deset posto i dostigao najmanje 6.929 poginulih i povrijeđenih, što je najveći broj zabilježen od 2020. godine.

Pokazuju to podaci najnovijeg godišnjeg izvještaja Međunarodne kampanje za zabranu mina (ICBL), objavljenog danas.

Četiri od pet stradalih bili su civili, a polovinu civilnih žrtava činila su djeca. Stručnjaci upozoravaju da bi stvarni broj stradalih mogao biti znatno veći, jer nisu svi slučajevi evidentirani.

Mine predstavljaju opasnost za stanovništvo i decenijama nakon završetka oružanih sukoba, posebno u područjima u koja se vraćaju raseljene porodice.

Broj žrtava mina raste i nakon završetka sukoba

Porast broja stradalih zabilježen je u Siriji, gdje se stanovništvo nakon višegodišnjeg rata vraća svojim domovima i poljoprivrednim aktivnostima na područjima koja nisu u potpunosti očišćena od mina.

U izvještaju se upozorava i na intenzivnu upotrebu mina u Mjanmaru, dok je Međunarodna kampanja za zabranu mina kritikovala Ukrajinu zbog nastavka korištenja protupješadijskih mina.

Ukrajina je zatražila suspenziju primjene Konvencije o zabrani mina, navodeći kao razlog potrebu za odbranom od ruskih snaga. Ostale države potpisnice odbile su taj zahtjev.

Pet država napustilo sporazum o zabrani mina

Prvi put od stupanja Konvencije na snagu 1999. godine, pet država povuklo se iz sporazuma tokom prošle godine.

Riječ je o Estoniji, Latviji, Litvaniji, Finskoj i Poljskoj, koje su svoje odluke obrazložile sigurnosnom prijetnjom koju predstavlja Rusija.

Iz Međunarodne kampanje za zabranu mina upozoravaju da se sporazum suočava s najvećim izazovima od početka njegove primjene.

Konvenciji su u međuvremenu pristupili Liban, Maršalova Ostrva i Tonga.