Četiri dana smijeha, druženja, sjajne energije i predivnih iznenađenja su iza nas, a jubilarni 10. rođendan Bingo City Centera Tuzla pretvorio se u pravu malu čaroliju o kojoj će se još dugo pričati.

Pod sloganom „Tvoj centar svaki dan, još bolji kad je rođendan“, posjetiocima su priređena dva nezaboravna vikenda, 13. i 14. te 20. i 21. novembra, ispunjena programom za sve generacije.

Najuzbudljiviji trenutak velikog slavlja dogodio se u subotu, 21. novembra u 17:10 sati, kada su izvučeni najsretniji učesnici velike rođendanske nagradne igre. U nagradnoj igri koja je trajala od 9. do 21. novembra učestvovali su brojni kupci iz cijele Federacije BiH koji su u bilo kojoj trgovini centra obavili kupovinu u minimalnom iznosu od 50,00 KM i svoje račune ubacili u nagradnu kutiju.

Među velikim brojem pristiglih računa izvučeni su dobitnici fantastičnih nagrada, putovanja na sunčane Maldive za dvije osobe, kao i osam vrijednih poklon ASA BANKA potrošačkih kartica, jedne u vrijednosti od 1.000 KM, dvije od po 500 KM i pet od po 200 KM. Dobitnici nagrada će nakon provjere validnosti računa i podataka biti objavljeni na web stranici BCC Tuzla.

A osim navijanja za glavne nagrade, posjetioci su uživali u svakom trenutku bogatog rođendanskog programa. Mališani su ostali bez daha uz čarolije Magic Leona i gigantske balončiće Filipa Bubblemana, dok su kreativne radionice, maskote, animatori i slatkiši mamili osmijehe na svakom koraku.

Posebnu toplinu i veselje tokom obje subote donijeli su poznati gosti Ilda i Edo Humić, koji su se družili s posjetiocima i dijelili poklone u interaktivnoj Pop-up zoni. Cijela priča zaokružena je onako kako i dolikuje pravom rođendanu, uz veliku rođendansku tortu i zajedničko obilježavanje deset godina lijepih uspomena.

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Bingo City Center Tuzla još jednom zahvaljuje svim posjetiocima koji su bili dio ove rođendanske priče i koji ga već deceniju čine mjestom najljepših susreta, jer to je vaš centar svaki dan, a još bolji kad je rođendan!