Registrovana nezaposlenost u BiH tokom septembra smanjena je za 5.087 osoba ili 1,64 posto u odnosu na prethodni mjesec, pokazuju podaci Agencije za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine.

Na kraju septembra na evidencijama zavoda i službi za zapošljavanje bilo je 306.020 nezaposlenih osoba, od kojih su 182.103 žene, što predstavlja 59,51 posto ukupnog broja nezaposlenih.

U odnosu na isti period prošle godine, broj registrovanih nezaposlenih osoba smanjen je za 10.139 ili 3,21 posto.

U Federaciji BiH evidentirane su 247.833 nezaposlene osobe, u Republici Srpskoj 46.913, dok je u Brčko distriktu posao tražilo 11.274 osoba.

Najviše nezaposlenih među kvalifikovanim radnicima

Prema stručnoj spremi, najveći broj nezaposlenih čine kvalifikovani radnici, kojih je na evidencijama 96.626. Slijede osobe sa srednjom stručnom spremom, njih 88.756, te nekvalifikovani radnici, kojih je 87.413.

Posao traži i 24.539 osoba s visokom stručnom spremom.

Tokom septembra zaposleno je 11.056 osoba s evidencija nezaposlenih, dok je u istom periodu radni odnos prestao za 8.198 osoba.

Poslodavci su zavodima i službama za zapošljavanje prijavili potrebu za 3.879 novih radnika.

Nezaposlenost u BiH među mladima dostigla 32,9 posto

Uprkos smanjenju broja registrovanih nezaposlenih u septembru, rezultati Ankete o radnoj snazi za drugi kvartal 2026. godine pokazuju nepovoljnija kretanja na tržištu rada u odnosu na prvi kvartal.

Anketna stopa nezaposlenosti povećana je sa 11,4 na 12,2 posto, dok je stopa zaposlenosti smanjena sa 43 na 42,6 posto.

Posebno zabrinjava položaj mladih od 15 do 24 godine. Stopa nezaposlenosti ove populacije povećana je sa 30,1 na 32,9 posto.

Prema rezultatima ankete, u Bosni i Hercegovini je tokom drugog kvartala ove godine bilo 1.223.000 zaposlenih, 169.000 nezaposlenih i 1.477.000 ekonomski neaktivnih osoba.