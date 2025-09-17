Pojašnjenje Porezne uprave: Broj zaposlenih u Federaciji BiH u avgustu manji zbog sezonskog trenda

Prema podacima Porezne uprave Federacije BiH, broj zaposlenih na dan 31.08.2025. godine iznosio je 541.921. Ovaj pad u odnosu na decembar prethodne godine rezultat je sezonskog trenda, koji se najčešće bilježi u periodu od juna do septembra, a posebno je izražen u sektoru obrazovanja.

Sezonske odjave u obrazovanju

Porezna uprava pojašnjava da se statistika o broju zaposlenih zasniva na podacima iz Jedinstvenog sistema registracije, kontrole i naplate doprinosa. Škole u ljetnim mjesecima obično odjavljuju zaposlenike angažovane na određeno vrijeme, a početkom septembra ponovo prijavljuju nastavnike i saradnike. Ove promjene direktno utiču na zvanične brojke. Primjerice, ukoliko je nastavnik prošle školske godine radio u četiri škole po dva sata, a u novoj radi u dvije škole po četiri sata, u statistici se to bilježi kao četiri odjave i dvije nove prijave.

Početak nastave u septembru također nije bio jedinstven, jer je u nekim školama počela 1. septembra, a u drugima 8. septembra, što je dodatno uticalo na broj prijavljenih radnika u ovom periodu.

Raste broj zaposlenih u septembru

Iako je 31. augusta zabilježeno 541.921 zaposlenih, već do 17.09.2025. godine broj zaposlenih porastao je na 544.909, što je povećanje od 2.988 u odnosu na kraj avgusta. Porezna uprava naglašava da se broj prijavljenih i odjavljenih radnika svakodnevno mijenja i da se podaci u kontinuitetu ažuriraju.

Poziv poslodavcima na uredno prijavljivanje

Institucija podsjeća poslodavce na obavezu blagovremenog i tačnog prijavljivanja i odjavljivanja radnika, jer su ti podaci ključni za ostvarivanje prava iz radnog odnosa, zdravstvenog i penzijskog osiguranja, kao i za efikasno funkcionisanje sistema javnih prihoda.

