Nakon pucnjave u školi u Kragujevcu, u kojoj su danas povrijeđene dvije radnice, policija je uhapsila i 49-godišnjeg oca osumnjičenog maloljetnika.
Kako je saopćilo Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije, otac se sumnjiči za nedozvoljeno držanje oružja, dok se njegov sedamnaestogodišnji sin tereti za krivično djelo teško ubistvo u pokušaju.
Svi učenici Prve tehničke škole u Kragujevcu sigurno su evakuisani.
Pucnjava u školi u Kragujevcu predmet istrage
Ocu maloljetnika bit će određeno zadržavanje do 48 sati, nakon čega će biti predat nadležnom tužilaštvu. Sedamnaestogodišnjak će biti sproveden sudiji za maloljetnike Višeg suda u Kragujevcu.
Policija i tužilaštvo nastavljaju prikupljati dokaze i utvrđivati okolnosti događaja.
Iz policije su saopćili da ranije nisu zaprimili nijednu prijavu koja bi se mogla dovesti u vezu s ovim slučajem.