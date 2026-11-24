Nakon pucnjave u školi u Kragujevcu, u kojoj su danas povrijeđene dvije radnice, policija je uhapsila i 49-godišnjeg oca osumnjičenog maloljetnika.

Kako je saopćilo Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije, otac se sumnjiči za nedozvoljeno držanje oružja, dok se njegov sedamnaestogodišnji sin tereti za krivično djelo teško ubistvo u pokušaju.

Svi učenici Prve tehničke škole u Kragujevcu sigurno su evakuisani.

Pucnjava u školi u Kragujevcu predmet istrage

Ocu maloljetnika bit će određeno zadržavanje do 48 sati, nakon čega će biti predat nadležnom tužilaštvu. Sedamnaestogodišnjak će biti sproveden sudiji za maloljetnike Višeg suda u Kragujevcu.

Policija i tužilaštvo nastavljaju prikupljati dokaze i utvrđivati okolnosti događaja.

Iz policije su saopćili da ranije nisu zaprimili nijednu prijavu koja bi se mogla dovesti u vezu s ovim slučajem.