Registracija vozila u Federaciji Bosne i Hercegovine od 2027. godine mogla bi koštati drugačije nego danas, s obzirom na nova pravila prema kojima će osiguravajuće kuće svaka tri mjeseca provjeravati opravdanost cijena obaveznog autoosiguranja.

Za vlasnike automobila to znači mogućnost promjene jednog od najvećih pojedinačnih troškova registracije. Ipak, hoće li građani za osiguranje svojih automobila izdvajati više ili manje novca, zavisit će od poslovanja osiguravajućih kuća, troškova i iznosa isplaćenih šteta.

Hoće li registracija vozila biti jeftinija?

Svako smanjenje cijene police obaveznog autoosiguranja značilo bi i manji ukupan račun za vlasnike vozila, pod uslovom da ostale naknade ostanu nepromijenjene.

Prema podacima regulatora koje prenosi portal Akta.ba, prosječna cijena police obaveznog autoosiguranja u prvih devet mjeseci 2026. godine iznosila je 378 KM, što je sedam maraka više nego u istom periodu prošle godine.

Od čega će zavisiti cijena osiguranja automobila?

Prilikom određivanja cijene police osiguravajuće kuće mogu uzimati u obzir nekoliko faktora, među kojima su starost vozača, vozačko iskustvo, mjesto prebivališta, snaga motora i starost automobila.

Na iznos koji građani plaćaju mogu utjecati i ranije prouzrokovane štete, odnosno ostvareni bonusi i malusi.

Osiguravajuće kuće morat će dokazati da su faktori koje koriste prilikom određivanja cijena objektivni, mjerljivi i nediskriminirajući.

Cijene osiguranja pod kontrolom svaka tri mjeseca

Umjesto dosadašnjih šest mjeseci, osiguravajuće kuće od početka 2027. godine svaka tri mjeseca provjeravat će odnos prihoda od premija osiguranja prema troškovima i isplaćenim štetama.

Ukoliko troškovi i štete dostignu 98 posto premije, osiguravajuća kuća morat će provesti dodatnu analizu i, prema potrebi, poduzeti korektivne mjere.

To ne znači da će se cijene osiguranja mijenjati svaka tri mjeseca, nego da će se češće provjeravati njihova finansijska opravdanost.

Kada bi vozači mogli plaćati drugačije cijene?

Registracija vozila po drugačijim cijenama obaveznog osiguranja bit će moguća nakon što Agencija za nadzor osiguranja FBiH odobri nove tarife.

Osiguravajuće kuće koje žele promijeniti cijene morat će najmanje 60 dana prije planirane primjene dostaviti zahtjev Agenciji, uz obrazloženje i odgovarajuću dokumentaciju.

Do odobravanja eventualnih novih cjenovnika osiguravajuće kuće mogu nastaviti primjenjivati dosadašnje tarife.

Novi kriteriji za obračun premija osiguranja od automobilske odgovornosti objavljeni su 20. novembra u Službenim novinama Federacije BiH, a primjenjivat će se od početka 2027. godine.

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