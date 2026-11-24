Cijene stanova u Tuzli približile su se iznosu od 5.000 KM po kvadratnom metru. Za stan od 60 kvadrata na pojedinim lokacijama potrebno je izdvojiti gotovo 300.000 KM. Međutim, dok cijene nekretnina rastu, postavlja se pitanje raste li istom brzinom i kvalitet života u Tuzli?

Kupovinom stana ne kupuju se samo četiri zida, balkon, moderno kupatilo i pogled s nekoliko spratova visine. Kupuje se i život u određenom gradu, njegova infrastruktura, kvalitet zraka, dostupnost javnog prijevoza, sigurnost, komunalne usluge i prostor u kojem će odrastati djeca.

Šta, zapravo, Tuzla nudi građanima za gotovo 5.000 KM po kvadratu?

Cijene stanova u Tuzli rastu, a šta je s kvalitetom života?

Prema podacima o cijenama kvadrata stana, koji se reklamiraju na društvenim mrežama, cijene oglašenih stanova na Sjenjaku dostižu 4.900 KM po kvadratnom metru, na Stupinama 4.700 KM, a u centru grada 4.500 KM.

Medijalna cijena realizovanih kupoprodaja tokom posljednjih 12 mjeseci iznosi približno 3.200 KM po kvadratu, dok se prosječna oglašena cijena kreće oko 4.200 KM.

Podaci Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove pokazuju da je srednja cijena kvadrata stana na sekundarnom tržištu u Tuzli 2023. godine iznosila 2.370 KM, a 2025. godine 2.930 KM.

Riječ je o povećanju od gotovo 24 posto za samo dvije godine.

Kada bismo istim kriterijem pokušali izmjeriti napredak u kvalitetu svakodnevnog života građana Tuzle, kakav bismo rezultat dobili?

Od januarskog snijega do problema sa zagađenjem

Vratimo se na početak ove godine. U Tuzli su 5. januara izmjerena 44 centimetra snijega. Obilne padavine izazvale su probleme u saobraćaju, prekide u snabdijevanju električnom energijom, ali i poteškoće u vodosnabdijevanju.

Građani su se obraćali našoj redakciji zbog neočišćenih puteva i otežanog pristupa pojedinim naseljima. Zbog vremenskih neprilika došlo je i do izmjena u radu pojedinih ambulanti Doma zdravlja Tuzla, dok je na čišćenju snijega bilo angažovano 120 radnika komunalnog preduzeća.

Snijeg se otopio, ali je ostao problem s kojim Tuzla živi decenijama, zagađenje zraka.

Već 18. januara izvještavali smo o nezdravom zraku u Tuzli, kada je indeks kvaliteta zraka iznosio 156, zbog čega su građanima upućena zdravstvena upozorenja.

Koliko vrijedi balkon stana koji ste platili nekoliko stotina hiljada maraka ako tokom zimskih mjeseci morate provjeravati kvalitet zraka prije nego što otvorite prozor?

Građani su još u februaru rekli šta im smeta

Platforma Zdrava Tuzla u februaru je predstavila rezultate istraživanja provedenog među 430 ispitanika.

Građani su među najvećim problemima izdvojili zagađenje zraka, stanje puteva, komunalnu infrastrukturu, kretanje kroz grad i nedostatak parking prostora.

O rezultatima istraživanja izvještavali smo na našem portalu još 12. februara.

Devet mjeseci kasnije, sredinom novembra, iste teme ponovo su se našle u fokusu javnosti. Na panelu pod nazivom „Da li Tuzla može bolje?“ među ključnim pitanjima bili su troškovi grijanja, stanje trotoara, sigurnost u naseljima, nedostatak zelenih površina i kvalitet komunalnih usluga.

U međuvremenu su cijene stanova nastavile rasti.

Najskuplje naselje i temperatura tla od 60,8 stepeni

Posebno je zanimljiv podatak iz istraživanja o utjecaju klimatskih promjena na javne površine u Tuzli, o kojem smo izvještavali 19. novembra.

Tokom jula provedena su mjerenja na devet javnih prostora u gradu. Najviša temperatura tla, koja je dostigla čak 60,8 stepeni Celzijusa, zabilježena je na području novogradnje na Sjenjaku.

Na toj lokaciji zelenilo zauzima 38 posto površine, ali krošnje stabala pokrivaju svega četiri posto.

Upravo je Sjenjak, prema dostupnim podacima o oglašenim nekretninama, naselje u kojem se za kvadrat stana traži i do 4.900 KM.

Moderna zgrada, garaža, lift i kvalitetna stolarija svakako imaju svoju cijenu. Međutim, kvalitet naselja određuju i prostor između zgrada, dječija igrališta, drvoredi, trotoari i mjesta na kojima se građani mogu odmoriti tokom ljetnih vrućina.

Koliko vrijedi moderna novogradnja ako je prostor oko nje tokom ljeta gotovo neupotrebljiv zbog visokih temperatura?

Grad se širi, može li ga infrastruktura pratiti?

Tokom proljeća ponovo je aktuelizirano pitanje stanja putne infrastrukture. U aprilu smo izvještavali o raskidu dijela ugovora za sanaciju puteva na sedam lokacija u Tuzli, nakon što izvođač nije završio radove ni u produženom roku.

Istovremeno, vrijedno je spomenuti da Grad Tuzla radi na proširenju parking kapaciteta. U augustu je najavljena izgradnja 80 novih parking mjesta, dok je jedan od značajnijih projekata proteklih mjeseci bilo uređenje parking prostora na Sjenjaku. Iako na prvu možda nedovoljno značajan projekat, važno je napomenuti da Tuzla bilježi sve veći broj automobila a sve manje parking prostora, pa su ovakvi projekti za pohvalu.

Svako novo parking mjesto predstavlja određeno poboljšanje, ali izgradnja novih stambenih objekata donosi i dodatni broj automobila, veće opterećenje saobraćajnica i povećane potrebe za komunalnim uslugama.

Pitanje je koliko postojeća infrastruktura može pratiti tempo stanogradnje i da li se prilikom planiranja novih stambenih kompleksa dovoljno razmišlja o potrebama njihovih budućih stanovnika.

Ljeti brinemo o vodi, zimi o grijanju

Sredinom augusta iz tuzlanskog Vodovoda upozorili su da bi nastavak visokih temperatura bez značajnijih padavina mogao dovesti do smanjenja raspoloživih količina pitke vode.

Građani su pozvani na racionalnu potrošnju, dok smo tokom septembra u više navrata izvještavali o prekidima vodosnabdijevanja zbog kvarova na cjevovodima.

Početkom novembra kvar u Termoelektrani Tuzla izazvao je poteškoće u isporuci toplotne energije.

Kvarovi i radovi na infrastrukturi nisu karakteristični samo za Tuzlu. Međutim, pouzdanost osnovnih komunalnih usluga trebala bi biti jedan od važnijih pokazatelja kvaliteta života u gradu čije nekretnine dostižu ovako visoke cijene.

Od Panonskih jezera do manifestacije „Zima u Tuzli“

Naravno, Tuzla ima i brojne prednosti.

Panonska jezera, kulturne manifestacije, pozorište, koncerti, univerzitet i Univerzitetski klinički centar predstavljaju značajne sadržaje i ustanove zbog kojih je Tuzla privlačna za život, obrazovanje i rad.

Grad je tokom ljeta ponudio brojne turističke i zabavne sadržaje, dok će ovogodišnja manifestacija „Zima u Tuzli“ trajati 24 dana, uz nastupe 37 izvođača i javni doček Nove godine sa Severinom.

Takve manifestacije doprinose turističkoj ponudi, radu ugostiteljskih objekata i društvenom životu grada.

Međutim, građani koji kupuju stan u Tuzli ne kupuju mjesto za godišnji odmor. Oni u tom gradu trebaju živjeti svih 365 dana u godini, odlaziti na posao, voditi djecu u školu, koristiti javni prijevoz i plaćati komunalne usluge.

Koliko godina rada vrijedi jedan stan u Tuzli?

Za stan od 60 kvadratnih metara, po cijeni od 5.000 KM po kvadratu, potrebno je izdvojiti 300.000 KM.

Čak i kada bi osoba s mjesečnom platom od 1.800 KM mogla izdvajati kompletnu platu za kupovinu stana, bilo bi joj potrebno gotovo 14 godina rada.

U stvarnosti, uz troškove hrane, režija, prijevoza, odgoja djece i kamata na stambene kredite, kupovina nekretnine za mnoge predstavlja finansijsku obavezu koja traje nekoliko decenija.

Tuzlanski kanton ove godine odobrio je pomoć za subvencioniranje kamata na stambene kredite za 207 mladih osoba, dok je pojedinačni iznos subvencije mogao iznositi do 3.000 KM.

Takva podrška svakako je korisna, ali maksimalan iznos subvencije danas ne odgovara ni cijeni jednog kvadratnog metra stana na pojedinim lokacijama u Tuzli.

Na kraju, postavlja se pitanje: Vrijedi li život u Tuzli toliko ili su stanovi jednostavno preskupi?