„Da li Tuzla može bolje?“ naziv je panel diskusije koja će biti održana sutra, u subotu, 14. novembra, u Ateljeu Ismet Mujezinović u Tuzli, s početkom u 12 sati. Građanska platforma Zdrava Tuzla organizuje ovaj događaj kako bi otvorila razgovor o problemima koji svakodnevno utiču na život stanovnika, ali i o tome koliko građani zaista mogu učestvovati u donošenju odluka koje se tiču njihovih naselja.

Zagađenje zraka, nesigurnost u saobraćaju, loše stanje puteva, nedostatak zelenih površina i problemi s komunalnim uslugama samo su neke od tema o kojima će se razgovarati. Posebna pažnja bit će posvećena mjesnim zajednicama i mogućnostima da stanovnici aktivnije učestvuju u rješavanju lokalnih problema.

Da li Tuzla može bolje i koliko se građani pitaju?

Jedno od ključnih pitanja koje će biti otvoreno tokom panela jeste koliko građani Tuzle mogu uticati na odluke koje se donose o njihovom neposrednom okruženju.

Organizatori smatraju da mjesne zajednice trebaju biti mjesta na kojima stanovnici mogu iznijeti probleme, predlagati rješenja i učestvovati u odlučivanju. Međutim, upozoravaju na politički uticaj na rad savjeta mjesnih zajednica i nedovoljnu uključenost građana.

Zbog toga će jedna od tema biti i ponovno pokretanje inicijative prema gradskim institucijama za omogućavanje direktnih izbora za povjerenike u mjesnim zajednicama.

Cilj je otvoriti razgovor o tome kako stanovnici mogu imati veći uticaj na odluke koje se odnose na njihova naselja, umjesto da o lokalnim prioritetima odlučuju isključivo gradske strukture.

Zagađenje zraka, sigurnost i problemi u naseljima

Drugi dio diskusije bit će posvećen problemima koji direktno utiču na zdravlje, sigurnost i kvalitet života građana.

Govorit će se o zagađenju zraka i zdravstvenim rizicima koje ono donosi, visokim troškovima grijanja, stanju puteva i trotoara, sigurnosti učesnika u saobraćaju, dostupnosti zelenih površina i kvalitetu komunalnih usluga.

Među temama će biti i način na koji se planira izgradnja i uređenje grada te koliko se pri donošenju tih odluka uvažavaju potrebe stanovnika pojedinih naselja.

U panel diskusiji učestvovat će izvršna direktorica RTV Slon Albina Vicković, univerzitetska profesorica Jasmina Husanović, analitičar i jedan od osnivača podkasta „Radion“ Zlatko Ledić i univerzitetski profesor Damir Arsenijević. Razgovor će moderirati Jelena Tanasković Mićanović, stručnjakinja za demokratizaciju i dobro upravljanje.

Šta su građani Tuzle izdvojili kao najveće probleme?

Na početku događaja bit će predstavljeni rezultati istraživanja javnog mnjenja provedenog tokom 2025. godine, kao i preporuke za poboljšanje kvaliteta života u Tuzli.

Prema informativnom materijalu platforme Zdrava Tuzla, građani su među najvećim problemima izdvojili zagađenje zraka, oštećene saobraćajnice, nedovoljnu sigurnost u naseljima, nedostatak zelenih površina i nezadovoljavajući kvalitet pojedinih komunalnih usluga.

Istraživanje je ukazalo i na potrebu za boljom komunikacijom između građana i gradskih institucija, kao i za aktivnijim radom mjesnih zajednica.

Na osnovu dobijenih rezultata pripremljeno je osam preporuka. Među njima su konkretnije mjere za smanjenje zagađenja, sigurnije ulice, efikasnije rješavanje prijava građana, kvalitetnije javne usluge i veće uključivanje stanovnika u planiranje gradskog budžeta.

Građani će moći iznijeti probleme i predložiti rješenja

Panel neće biti ograničen samo na razgovor pozvanih učesnika. Građani će moći postavljati pitanja, govoriti o problemima u svojim naseljima i iznositi prijedloge za njihovo rješavanje.

Platformu Zdrava Tuzla pokrenulo je Udruženje Front slobode s ciljem da stanovnici dobiju više mogućnosti za direktno učešće u odlučivanju o pitanjima koja utiču na njihov svakodnevni život.

Prema podacima platforme, do sada je organizovano 18 zborova građana u 25 mjesnih zajednica, a u razgovorima je učestvovalo više od 1.500 ljudi.

Panel diskusija „Da li Tuzla može bolje?“ bit će održana sutra u Ateljeu Ismet Mujezinović, s početkom u 12 sati, a organizatori pozivaju sve zainteresovane građane da se uključe u razgovor.

Više informacija dostupno je na stranici Zdrava Tuzla.